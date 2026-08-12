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BM: Filistinlilerin Sağlığı Tehlikede

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İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin 4'te 1'i hayatını kayda değer şekilde değiştirecek yaralar aldı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında yaralanan Filistinlilerin 4'te 1'inin sağlığının "hayatlarını kökten değiştirebilecek" şekilde bozulduğunu bildirdi.

Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Gazze'deki Filistinlilerin sağlık konusunda yaşadığı sıkıntılara değinen Haq, "Ekim 2023'ten bu yana yaralanan her 4 Filistinliden birinin hayatının, bu yaralanmalar sonucu geri dönüşü olmayan şekilde değiştiğine" dikkati çekti.

Haq, hayatlarını kökten değiştirebilecek nitelikte yaralanmalara maruz kalanların üçte birinin çocuk olduğunu vurgulayarak, bu yaralanmalar arasında omurilik ve travmatik beyin hasarlarının da bulunduğunu belirtti.

"Bununla birlikte rehabilitasyon ekipmanlarının ithalatı ciddi kısıtlamalarla karşılaşmaya devam ediyor." diyen Haq, bu tür tedavilerde yardımcı ürünler içeren sevkiyatlar için ortalama bekleme süresinin "136 günü bulduğunu" dile getirdi.

Haq, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bu yılın ilk 6 ayında söz konusu yaralıların üçte birine yetecek miktarda yürüteç, tekerlekli sandalye gibi araçların Gazze'ye ulaştırıldığı bilgisini paylaşarak, "daha fazla ekipman ve tıbbi cihazın girişine izin verilmesi gerektiğini" vurguladı.

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı, DSÖ'nün geçen hafta itibarıyla, bu yıl Gazze'de sağlık hizmetlerine yönelik 45 saldırı kaydettiğini belirtti.

İsrail hapishanelerinde aralarında kadınların da bulunduğu Filistinli gazetecilerin sayısının 45'e yükseldiğini hatırlatan Haq, "Şunu bir kez daha belirtmek isteriz ki gazetecilerin çalışmaları her yerde saygıyla karşılanmalı ve tüm ülkelerde yetkililerce uygulanan tacizlerden muaf tutulmalıdır." dedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Filistinlilerin Sağlığı Tehlikede - Son Dakika

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