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BM: Gazetecilerin Korunması Gerekiyor - Son Dakika
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BM: Gazetecilerin Korunması Gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırısında öldürülen gazeteciler Hamza ed-Dahduh ve Mustafa Süreyya ile ilgili açıklama yaparak, tüm gazetecilerin korunması gerektiğini vurguladı. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı, gazetecilerin işlerini yaparken hedef alınmamaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in gazetecileri kasıtlı olarak hedef aldığı iddialarını henüz teyit edemediklerini ifade etti. BM, bölgedeki tüm aktörlere itidal çağrısında bulunarak, gerginliğin artmasını engellemeleri gerektiğini belirtti.

BM: Gazetecilerin Korunması Gerekiyor
08.01.2024 - 21:51,
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu gazeteci Hamza ed-Dahduh ile gazeteci Mustafa Süreyya'nın, İsrail'in saldırısında öldürülmesiyle ilgili "Tüm gazeteciler korunmalıdır." açıklamasında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ed-Dahduh ve Süreyya'nın öldürülmeleriyle ilgili korkunç haberleri gördüğünü belirten Nino, gazetecilerin işlerini yaptığı için hedef alınmamaları gerektiğinin altını çizdi.

Nino, "Çok uzun zamandır sürmeyen çatışmada çok sayıda gazeteci öldürüldü." dedi.

Ed-Dahduh ve Süreyya'nın ailelerine taziyelerini ileten Nino, "Tüm gazeteciler korunmalıdır." vurgusunda bulundu.

Nino, Ed-Dahduh ve Süreyya'nın insansız hava aracıyla öldürüldüğü belirtilerek, İsrail'in kasıtlı olarak gazetecileri hedef alıp almadığının sorulması üzerine "Bunu şu anda teyit edemiyoruz." ifadesini kullandı.

"İtidal" çağrısı

Hamas ve Hizbullah liderlerinin Lübnan'da öldürülmelerinin ardından Genel Sekreter Antonio Guterres'in attığı adımlar hakkında ise Nino, Genel Sekreter'in gerginliğin tırmanmasını engellemek için temaslarını sürdürdüğünü bildirdi.

Nino, söz konusu gelişmelerin çatışmanın bölgesel yayılma riskini ortaya koyduğuna işaret ederek, "İtidal çağrısında bulunuyoruz. Bölgedeki tüm aktörler, gerginliğin artmasını engellemek için tüm güçlerini kullanmalı." dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 84 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 176'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 334 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 154 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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Birleşmiş Milletler, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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