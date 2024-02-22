BM: Gazze'de 1 milyon çocuk her gün travmalarla karşılaşıyor - Son Dakika
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BM: Gazze'de 1 milyon çocuk her gün travmalarla karşılaşıyor

BM: Gazze\'de 1 milyon çocuk her gün travmalarla karşılaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 139 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 1 milyon çocuğun her gün travmalarla karşılaştığını ve yetersiz insani yardımlar nedeniyle kıtlığın an meselesi olduğu uyarısında bulundu. Gazze'nin kuzeyinde her 6 çocuktan birinin ciddi düzeyde yetersiz beslendiğine dikkati çeken BM, İsrail'in saldırılarında en büyük bedeli çocukların yanı sıra hamile ve bebeklerini emziren kadınların ödediğini vurguladı.

22.02.2024 20:31
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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 139 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 1 milyon çocuğun her gün travmalarla karşılaştığını ve yetersiz insani yardımlar nedeniyle kıtlığın an meselesi olduğu uyarısında bulundu.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'de bir milyon çocuk her gün travmalarla karşı karşıya kalıyor. Yardımlar damla damla gelirken yiyecekler azalıyor ve kıtlık an meselesi." ifadelerine yer verildi.

Gazze'nin kuzeyinde her 6 çocuktan birinin ciddi düzeyde yetersiz beslendiğine dikkati çeken UNRWA, İsrail'in 139 gündür devam eden saldırılarında en büyük bedeli çocukların yanı sıra hamile ve bebeklerini emziren kadınların ödediğini vurguladı.

Gazze Şeridi'ni işgal eden İsrail ordusu, bölgeyi fiilen üçe bölmüş durumda. Bölünen yerlerde İsrail ordusunun kontrol noktaları bulunuyor. Bu noktalardan insani yardımlar dahil İsrail'in izni olmadan geçişlere müsaade edilmiyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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