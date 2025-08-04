BM: Gazze'de 1500 Kişi Gıda İçin Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BM: Gazze'de 1500 Kişi Gıda İçin Öldü

04.08.2025 20:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler, Gazze'de gıda arayan 1500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de İsrail'in "askerileştirilmiş" yardım dağıtım noktaları ve BM'nin yardımlarının geçtiği yollarda, mayıs ayından bu yana gıdaya ulaşmaya çalışan 1500 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sahadaki meslektaşlarından edindiği bilgileri aktaran Haq, Gazze'de hala gıdaya ulaşmaya çalışan kişilerin öldürüldüğü ve vurulduğunu kaydetti.

Haq, Gazze'de İsrail'in "askerileştirilmiş" yardım dağıtım noktaları ve BM'nin yardımlarının geçtiği yollarda, mayıs ayından bu yana gıdaya ulaşmaya çalışan 1500 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Diğer taraftan BM ve ortaklarının Gazze'deki barınma ihtiyaçlarını da gideremediğini aktaran Haq, mart ayından beri Gazze'ye barınak malzemelerinin girişine izin verilmediğini ifade etti.

Haq, geçen hafta bazı gıda malzemelerinin girişine izin verildiğini ancak bunların ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olduğunu, Gazze'de özellikle çocuklar arasında açlığın korkunç boyutlara ulaştığını anımsattı.

BM ve ortaklarının acil ateşkes çağrısını yineleyen Haq, aynı zamanda acilen ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için insani yardım ve ticari ürünlere engelsiz erişim sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

"Gazze'de askeri çözüm olmadığı 2 yıldır ortada"

AA muhabirinin, "Tüm BM birimleri ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrılarına rağmen İsrail kara saldırılarını genişletmeyi planlıyor ve işgal altındaki topraklarda ilhak çağrıları artıyor. Diğer taraftan Genel Sekreter BM 80 Girişimi'yle BM'nin çalışma şeklini iyileştirmeye çalışıyor. Kendisi bu girişimin BM'nin itibarı ve etkisini kurtarmak için yeterli olacağına inanıyor mu?" sorusunu yanıtlayan Haq, "Evet, kesinlikle inanıyor." cevabını verdi.

BM'nin itibarının dünyanın dört bir yanındaki insanlar için "sonuç üretme" konusundaki kanıtlanmış geçmişine dayandığını ifade eden Haq, "İster kuruluşun ilk on yıllarındaki sömürgesizleştirme çabalarından, ister dünyanın çeşitli bölgelerinde yürütülen başarılı diplomatik müzakerelerden, ister bugün Gazze ve Sudan gibi yerlerde milyarlarca insanın hayatta kalmasını sağlayan insani yardımlardan bahsediyor olun, bu geçmiş ortadadır." değerlendirmesinde bulundu.

Haq, BM'nin tarihinde de buna benzer durumlar yaşandığını ve temel eksiğin "uluslararası birlik" olduğunu dile getirerek, "Birleşmiş Milletler kelimenin tam anlamıyla birleşmiş milletlerdir. Ülkeler arasında, özellikle de Güvenlik Konseyi gibi üye devletlerden oluşan organlarında bir ayrışma olması, bizim etkinliğimizi engellemektedir. Ancak bizim açımızdan bakıldığında, BM'nin 80. yıl reform sürecinin, daha düşük maliyetle daha yüksek etkinlik sağlamamıza ve modern dünyanın gerçeklerine uyum sağlamamıza yardımcı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri'nin Gazze için ülkelerle birlikte çalışmaya ve birlik çağrısında bulunmaya devam ettiğine dikkati çeken Haq, bu çağrının son derece hayati bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Haq, İsrail'in askeri operasyonlarını genişletme ya da işgal altındaki toprakları ilhak planına ilişkin ise BM'nin hukuki olarak ilhakı tanımadığını ifade etti.

BM Genel Sekreteri'nin İsrail'e bir kez daha askeri planlarına da ilişkin olmak üzere uluslararası hukuka uyması çağrısında bulunduğunu kaydeden Haq, "Bu çatışmanın askeri bir çözümünün olmadığı, 2 yıldır net bir şekilde ortadadır. Bu süreçte çok büyük bir acı ve çok sayıda can kaybı yaşandı. Artık bir ateşkesin zamanı gelmiştir." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Gazze'de 1500 Kişi Gıda İçin Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
Galatasaray’da beklenmedik ayrılık Galatasaray'da beklenmedik ayrılık
Uğur Karakullukçu’nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor Uğur Karakullukçu'nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor
Gübre taşımak istedikleri ’ilkel’ teleferikte akıma kapılan çift öldü Gübre taşımak istedikleri 'ilkel' teleferikte akıma kapılan çift öldü
Bir zamanlar paylaşılamayan David Luiz’in yeni takımı şaşırttı Bir zamanlar paylaşılamayan David Luiz'in yeni takımı şaşırttı
Galatasaray ayrılığı duyurdu Galatasaray ayrılığı duyurdu
Sular çekildi, Sünnet Gölü kuruma noktasına geldi Sular çekildi, Sünnet Gölü kuruma noktasına geldi
Ünlü şarkıcı Hadise hüngür hüngür ağladı Ünlü şarkıcı Hadise hüngür hüngür ağladı
İzmir’in Konak ve Bornova ilçelerinde 19 saat su kesintisi yaşanacak İzmir'in Konak ve Bornova ilçelerinde 19 saat su kesintisi yaşanacak
Kavga ettikleri kişiyi taşla bayılttılar Dehşet anları kamerada Kavga ettikleri kişiyi taşla bayılttılar! Dehşet anları kamerada
Bakanlıktan kritik adım Para transferinde yeni dönem başlıyor Bakanlıktan kritik adım! Para transferinde yeni dönem başlıyor

19:50
Öcalan, Erkan Baş’a “Parti kur“ mesajı iddiasına İmralı heyetinden yalanlama
Öcalan, Erkan Baş'a "Parti kur" mesajı iddiasına İmralı heyetinden yalanlama
19:16
Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor Büyük tehlike kapıda
Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor! Büyük tehlike kapıda
18:00
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
14:14
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
08:57
Altın fiyatları düşüşte İşte bugünün güncel gram, çeyrek, yarım, altın fiyatları
Altın fiyatları düşüşte! İşte bugünün güncel gram, çeyrek, yarım, altın fiyatları
08:55
Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi Galatasaray’ın kasasını dolduracak
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi Galatasaray'ın kasasını dolduracak
08:52
Bu şehirde son 1 yılda kimse trafik kazasından ölmedi
Bu şehirde son 1 yılda kimse trafik kazasından ölmedi
08:37
Yer Türkiye Dekoltesi yüzünden genç kadını mekandan attılar
Yer Türkiye! Dekoltesi yüzünden genç kadını mekandan attılar
08:25
14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü Sitare Akbaş gelin oldu
14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Sitare Akbaş gelin oldu
08:24
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 20:12:22. #7.12#
SON DAKİKA: BM: Gazze'de 1500 Kişi Gıda İçin Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.