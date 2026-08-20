BM: Gazze'de 2,1 milyon kişinin %94'ü temel ihtiyaçlara muhtaç - Son Dakika
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BM: Gazze'de 2,1 milyon kişinin %94'ü temel ihtiyaçlara muhtaç

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BM, Gazze'deki Filistinlilerin barınma ve temel eşyalara acil ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in işgal ve ablukasının devam ettiği Gazze'deki 2,1 milyon Filistinlinin yüzde 94'ünün "barınma ve temel ev eşyasına" ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Dujarric, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili bilgileri paylaştı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA) raporlarını paylaşan Dujarric, Gazze'deki Filistinli sivillerin İsrail hava saldırıları, topçu atışları ve silahlı saldırılar sonucu öldürüldüğüne, yaralandığına veya başka şekillerde etkilendiğine dair haberler almaya devam ettiklerini belirtti.

Dujarric, bugün Gazze'deki 2,1 milyonluk nüfusun yüzde 94'ünün "barınma ve temel ev eşyasına" ihtiyaç duyduğunu söyledi.

"Her beş aileden dördünden fazlasının, yakıt, enerji ve temel ev eşyalarından yoksun mevcut barınaklarında kritik veya felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğunu" anlatan Dujarric, bu kısıtlamaların insanların uyuma, yemek pişirme, yıkanma, gıda ve su depolama, yeterli aydınlatmayı sağlama ve hava sıcaklıklarıyla başa çıkma imkanlarını ciddi biçimde etkilediğini vurguladı.

Enkazdan çıkarılan 19'u çocuk, 50 kişi toprağa verildi

Sözcü Dujarric ayrıca, Gazze'de uzun süre önce İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği öngörülen 50 Filistinlinin enkazdan çıkarılarak defnedildiği bilgisini paylaştı.

Dujarric, "Bugün Gazze'de enkaz altından çıkarılan ve aralarında iki yıldan uzun bir süre önce öldürülen 19 çocuğun da bulunduğu 50 kişinin cenazesi nihayet toprağa verildi." dedi.

Gazze'de enkaz kaldırma ve cenazelere ulaşma çalışmalarının zorluğuna değinen Dujarric, iş makineleri, yedek parçalar ve diğer kritik malzemelerin girişine getirilen kısıtlamaların yanı sıra Gazze Şeridi içindeki geniş bölgelere erişim kısıtlamaları nedeniyle bu çalışmaların sınırlı kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Gazze'de 2,1 milyon kişinin %94'ü temel ihtiyaçlara muhtaç - Son Dakika

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