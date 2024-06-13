BM: Gazze'de Biriken Atıklar Felaket Düzeyinde Çevre ve Sağlık Riski Oluşturuyor - Son Dakika
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BM: Gazze'de Biriken Atıklar Felaket Düzeyinde Çevre ve Sağlık Riski Oluşturuyor

Birleşmiş Milletler, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi genelinde yerleşim yerlerinde veya yakınlarında 330 bin ton atığın biriktiği, bunun felaket düzeyinde çevre ve sağlık riskleri oluşturduğunu açıkladı. Gazze Şeridi'ne insani erişimin engellenmemesi ve ateşkesin, bölgede insani hayat şartlarını geri getirmek için son derece önemli olduğuna vurgu yapıldı.

13.06.2024 10:33
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Birleşmiş Milletler, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi genelinde yerleşim yerlerinde veya yakınlarında 330 bin ton atığın biriktiği, bunun felaket düzeyinde çevre ve sağlık riskleri oluşturduğunu açıkladı.

BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya platformundan Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "9 Haziran'a kadar Gazze genelinde yerleşim yerlerinde veya yakınındaki bölgelerde 330 bin tondan fazla atık birikti, bu felaket düzeyinde çevre ve sağlık riskleri oluşturuyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle açlığın yaşandığı Gazze'de çöpleri karıştıran çocukların fotoğraflarının paylaşıldığı açıklamada, "Çocuklar her gün çöpleri karıştırıyor." ifadesine yer verildi.

Gazze Şeridi'ne insani erişimin engellenmemesi ve ateşkesin, bölgede insani hayat şartlarını geri getirmek için son derece önemli olduğuna vurgu yapıldı.

UNRWA'dan 5 Haziran'da da "Gazze'deki savaş milyonlarca Filistinlinin hayatını tepeden tırnağa değiştirdi ve su, temiz hava, gıda ve geçim kaynaklarının dayandığı doğal çevreye büyük zarar verdi." açıklaması yapılmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 202 Filistinli öldürüldü, 84 bin 932 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 298'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 650 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 543 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM: Gazze'de Biriken Atıklar Felaket Düzeyinde Çevre ve Sağlık Riski Oluşturuyor - Son Dakika

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