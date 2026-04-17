BM: Gazze'de Güvenlik Yok

17.04.2026 22:13
BM, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de Filistinliler için güvenliğin sağlanmadığını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de yaşayan Filistinliler için "garanti edilmiş bir güvenliğin" olmadığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

Dujarric, bölge halkının güvenliğiyle ilgili durumu, "Bize aktarıldığı üzere, Gazze'nin hiçbir yerinde siviller için garanti edilmiş bir güvenlik bulunmuyor." dedi.

Gazze'deki 5 bölgenin tamamına hala İsrail tarafından saldırı düzenlendiğine dair raporları paylaşan Dujarric, bu saldırıların, "hava saldırıları, top atışları, deniz kuvvetleri ateşi ve silahlı çatışmalar" şeklinde gerçekleştiğini ve can kayıplarına yol açtığını aktardı.

Dujarric, bu saldırılar sırasında mermilerin Deyr el-Belah'ta bulunan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir sağlık merkezine isabet ettiğini, "hasara ve yaralanmalara" neden olduğunu dile getirdi.

Hayati risklere rağmen insani yardım kuruluşları tarafından bölge halkına desteğin mümkün olduğunca sürdürüldüğünün altını çizen Dujarric, sivil altyapıların her zaman korunması ve hedef alınmaması gerektiğini söyledi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü, BM Nüfus Fonunun (UNFPA) Gazze'de hane reisliği yapan tahmini 57 bin kadının gelir kaybı, temel hizmetlere erişimin kısıtlanması ve istismar ile kötü muamele riskinin artması gibi sonuçlar doğuran ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu bildirdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
