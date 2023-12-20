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BM: Gazze'de Ölen Filistinli Sayısı 20 Bini Aştı - Son Dakika
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BM: Gazze'de Ölen Filistinli Sayısı 20 Bini Aştı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle ölen Filistinli sayısının 20 bini aşmasıyla ilgili 'Gazze'de can kaybına ilişkin rakamlar, çok uzun zamandır kabul edilemez boyutta.' açıklamasında bulundu.

BM: Gazze\'de Ölen Filistinli Sayısı 20 Bini Aştı
20.12.2023 - 22:03,
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle ölen Filistinli sayısının 20 bini aşmasıyla ilgili "Gazze'de can kaybına ilişkin rakamlar, çok uzun zamandır kabul edilemez boyutta." açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM Güvenlik Konseyine sunulması planlanan Gazze tasarısı hakkındaki tartışmalara dahil olmak istemediklerini belirten Dujarric, sürecin hassas olduğunu, BM'nin insani ateşkes ve yardımlar için sahadaki koşulların iyileştirilmesi çağrısının sürdüğünü dile getirdi.

Dujarric, karar tasarısında, BM'ye yardımların denetiminin verilmesinin tartışma konusu olduğuna ve BM'nin yeterince "güvenilir olmadığına" ilişkin söylemler hakkında "BM, dünyanın her köşesinde insani işlerini tarafsızlık ilkesi uyarınca yürütüyor ve yürütmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları nedeniyle ölen Filistinli sayısının 20 bine ulaşması hakkında Genel Sekreter'in ne düşündüğünün sorulması üzerine Dujarric, "Gazze'de can kaybına ilişkin rakamlar, çok uzun zamandır kabul edilemez boyutta." değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, BM'nin "silahların susmasını" ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak istediğini aktararak, aynı zamanda iki devletli çözüm çerçevesinde siyasi perspektife dönülmesi gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldürüldü, 52 bin 586 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 134'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 466 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 117 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA
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