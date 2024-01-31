BM Gazze\'deki UNRWA\'nın yerini doldurulamaz olarak nitelendirdi

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 31 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze Şeridi'ne kritik yardım sağlanmasında yeri doldurulmaz bir rol oynadığını belirtti.

Kaag, Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, UNRWA'nın kapasitesi, bilgi birikimi ve Filistinlilere sunduğu temel hizmetlerin yerini "hiçbir şeyin dolduramayacağını" vurgularken, ajansın yerine başka bir kurum getirilmesinin ancak BM Genel Kurulu'nun siyasi kararıyla gerçekleşebileceğini ifade etti.

UNRWA faaliyetlerinin akıbeti, aralarında ABD'nin de bulunduğu bazı bağışçı ülkelerin fonları askıya almasıyla şu anda belirsiz durumda. Fonların askıya alınması kararı, bazı UNRWA personellerinin 7 Ekim'de Hamas tarafından İsrail'de düzenlenen saldırılara karıştığı iddiaları sonrası alındı.

UNRWA konuyla ilgili soruşturma başlatırken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres olaya karışan çalışanların cezai kovuşturma da dahil olmak üzere sorumlu tutulacağını söyledi.