BM, Gazze'ye Yardım Geçidi Yeniden Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM, Gazze'ye Yardım Geçidi Yeniden Açıldı

13.04.2026 23:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zikim Geçidi, 40 gün sonra BM tarafından Gazze'ye insani yardımlar için yeniden açıldı.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Zikim Geçidi'nin 40 günü aşkın bir sürenin ardından yeniden açıldığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dujarric, İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) İsrail makamlarının Gazze'nin kuzeyindeki Zikim Geçidi'ni 40 günü aşkın bir süredir ilk kez yeniden açtığını bildirdiğini belirtti.

Hafta sonu boyunca bölgeye sevkiyatların gerçekleştirildiğini aktaran Dujarric, Gazze sınırları içinden malzemelerin teslim alınması sürecinin ise bugün erken saatlerde yeniden başladığını ifade etti.

Söz konusu gelişmenin insani yardım malzemelerinin doğrudan Gazze'nin kuzey girişine ulaştırılmasına imkan tanıdığına işaret eden Dujarric, böylece malzemelerin güneyden kamyonlarla taşınmasına gerek kalmayacağını kaydetti.

Gazze'den hastaların Mısır'a geçişini mümkün kılan Refah Sınır Kapısı'nın da yeniden açıldığını hatırlatan Dujarric, bu kapıdan dün itibarıyla 20'den fazla hastanın geçtiğini, onlara eşlik eden 40'tan fazla kişinin de tıbbi tahliye sürecine destek verdiğini aktardı.

Genel Sekreter Sözcüsü, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) paylaşımlarına atıfla, "DSÖ, bu desteğin yeniden başlatılmasının, hastaların, onlara eşlik eden kişilerin ve sağlık personelinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik ilgili taraflarca verilen taahhütlerin ardından gerçekleştiğini belirtti." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in sınır engeli

İsrail ordusu 28 Şubat'ta, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı dahil bölgedeki tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.

Refah Sınır Kapısı'nın 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açıldığı belirtilmişti.

İsrail'in DSÖ'ye ait araca saldırısıyla hasta tahliyelerinde görevli bir çalışanın hayatını kaybetmesinin ardından, 7 Nisan'da Refah Sınır Kapısı'ndan geçişler yeniden durmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Gazze'ye Yardım Geçidi Yeniden Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
00:44
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney'in oğlu da gözaltına alındı
00:32
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
00:07
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
23:01
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 01:12:22. #7.13#
SON DAKİKA: BM, Gazze'ye Yardım Geçidi Yeniden Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.