BM Genel Kurul Başkanı Kurban Bayramı için mesaj yayımladı

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, Kurban Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı.

Francis, sosyal medya platformu X'teki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramı dolayısıyla tüm dünyadaki Müslüman toplumunu en içten dileklerimle selamlıyorum." ifadesine yer verdi.

BM Genel Kurul Başkanı Francis, bu özel zaman diliminin BM'nin küresel misyonu için önem arz eden "tefekkür, merhamet ve birliktelik" gibi değerlerin paylaşımı için bir fırsat olduğunu belirtti.

Francis, bu değerleri benimseyerek "barışın, refahın, ilerlemenin ve sürdürülebilirliğin hakim olduğu, kimsenin geride kalmadığı bir gelecek için" birlikte çalışabilineceğini vurguladı.