BM Genel Kurul Başkanı Kurban Bayramı için mesaj yayımladı - Son Dakika
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BM Genel Kurul Başkanı Kurban Bayramı için mesaj yayımladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, Kurban Bayramı münasebetiyle tüm dünyadaki Müslüman toplumunu selamladı. Francis, bu özel zaman diliminin BM'nin küresel misyonu için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, tefekkür, merhamet ve birliktelik gibi değerlerin paylaşımıyla barış, refah, ilerleme ve sürdürülebilirlik hakim olan bir gelecek için birlikte çalışmanın mümkün olduğunu vurguladı.

16.06.2024 20:31
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, Kurban Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı.

Francis, sosyal medya platformu X'teki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramı dolayısıyla tüm dünyadaki Müslüman toplumunu en içten dileklerimle selamlıyorum." ifadesine yer verdi.

BM Genel Kurul Başkanı Francis, bu özel zaman diliminin BM'nin küresel misyonu için önem arz eden "tefekkür, merhamet ve birliktelik" gibi değerlerin paylaşımı için bir fırsat olduğunu belirtti.

Francis, bu değerleri benimseyerek "barışın, refahın, ilerlemenin ve sürdürülebilirliğin hakim olduğu, kimsenin geride kalmadığı bir gelecek için" birlikte çalışabilineceğini vurguladı.

Kaynak: AA

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