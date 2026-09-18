BM Genel Kurul Başkanı Rahman'dan büyük güçlere diyalog çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM Genel Kurul Başkanı Rahman'dan büyük güçlere diyalog çağrısı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BM Genel Kurul Başkanı Rahman\'dan büyük güçlere diyalog çağrısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman, büyük güçlerin kritik konularda anlaşamamasına ilişkin diyalog çağrısı yaparak tek bir günde tüm sorunların çözülemeyeceğini ancak köprüler kurulmaya başlanabileceğini söyledi. Rahman, haftaya başlayacak BM 81.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman, dünyadaki büyük güçlerin kritik konularda anlaşamamasıyla ilgili diyalog çağrısı yaparak "Tek bir günde tüm sorunları çözmek mümkün değil ancak köprüleri kurmaya başlayabiliriz." dedi.

Rahman, haftaya başlayacak BM 81. Genel Kurul toplantıları öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada BM'ye olan güvenin azaldığına dair yaygın bir kanaat olduğunu belirten Rahman, bunun bir nedeninin, sahada insanların hayatlarına dokunan BM çalışmalarının yeterince farkında olunmaması, diğer nedeninin de şu an devam eden büyük çatışmaların çözümsüz kalması olduğunu söyledi.

Rahman, "BM'nin her gün yaptığı mükemmel çalışmaları takdir etmeliyiz. Dünyanın dört bir yanındaki mülteci kamplarında, her gün şiddetlenen çatışma bölgelerinde insanlara yardım ediyor, kalkınma gündeminden iklim değişikliğine kadar ülkelerin ulusal sorunlarına yardımcı oluyor." dedi.

BM'nin dünyanın birçok tehlikeli bölgesinde faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Rahman, Bangladeş'in Rohingya (Arakanlı Müslümanlar) Meselesinden Sorumlu Yüksek Temsilcisi olduğu dönemde, BM ile çok yakından çalıştığını, bizzat gösterdikleri özveriye ve birçok güzel hikayeye şahit olduğunu söyledi.

Rahman, "Bu güzel hikayeler manşetlere çıkmıyor. Bunları görmüyorsunuz, izlemiyorsunuz, akşam haberlerinde onlardan bahsedilmiyor. Yani hikayelerimizi iyi anlatmadığımız gerçeği, insanların ne yaptığımızı bilmemesinin ve bu nedenle çok fazla şey yapmadığımıza inanmalarının nedenlerinden biridir." ifadelerini kullandı.

"Büyük güçler hayatlarımızı alt üst eden konularda anlaşamıyor"

BM'nin "bir kısmının" çalışmadığını söyleyen Rahman, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine atıfta bulunarak "Büyük güçler, güvenliğimizi, dünya barışını etkileyen ve hayatlarımızı alt üst eden kritik konularda anlaşamıyor gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Rahman, şöyle devam etti:

"Şimdi Körfez bölgesindeki krize bakın. Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler daha yüksek enerji fiyatlarıyla karşı karşıya ve bu çatışmanın masum kurbanları haline geliyor. Şimdi, bu sorunların çözülmemesinin mutlaka BM'nin sorumluluğu olduğunu söyleyemeyiz. Diyelim ki tüm bu (çatışmalardaki) tarafları New York'taki Madison Square'e götürdünüz ve konuşmayı reddettiler, aynı sonucu alırsınız. Şimdi tek fark, onları bir araya getirebileceğimiz bir yerin burası olması. Bu yüzden onları konuşmaya teşvik etmeye devam edeceğiz."

BM'ye üye devletler arasında diyaloğun yerini hiçbir şeyin tutamayacağını vurgulayan Rahman, "Diyalog başarısız olduğunda yıkım olur ve yıkım olduğunda, diyaloğa geri döneriz. Diyalog, insanlık tarihi boyunca sorunları çözmenin tek yoludur ve bunu da bir şekilde yapabileceğiz." dedi.

Bu nedenle, Genel Kurul Başkanı olarak BM'ye üye tüm ülkelerle çalışacağını ve onları diyaloğa teşvik etmeyi sürdüreceğini söyleyen Rahman, şu değerlendirmede bulundu:

"Benim rolüm, onları masanın etrafında oturmaya, bir araya gelmeye ve ortak zemin bulma ve bu ortak zeminler üzerine inşa etme olasılıklarını görmeye teşvik etmek. Tek bir günde tüm sorunları çözmek mümkün değil ancak köprüleri kurmaya başlayabiliriz ve bu, Genel Kurul haftası süresince çalışmalarımda temel yaklaşımım olacak."

Haftaya başlayacak BM 81. Genel Kurul toplantıları sırasında büyük güçleri ve çatışma içinde olan ülkeleri, sorunları çözmek amacıyla masaya oturmaya sürekli olarak teşvik edeceğine dikkati çeken Rahman, "Bu sorunlar çözümsüz gibi görünse de geçmişte çözdüklerimiz var." dedi.

"Yapay zeka insanların işsiz kalabileceği büyük bir yıkıma yol açacak"

Rahman, ayrıca Genel Kurul haftasında, yapay zekayla ilgili sorunlara öncelik vereceklerini belirterek, yapay zekanın insanların yaşam biçimi üzerinde büyük etkisi olacağını vurguladı.

Yapay zeka konusunda inovasyonun kapılarının kapanmaması gerektiğini kaydeden Rahman, şunları kaydetti:

"Ancak aynı zamanda şunlara dikkat etmeliyiz: Yapay zeka, insanların işsiz kalabileceği, iş kayıpları yaşanabileceği anlamında büyük bir yıkıma yol açacaktır. Ancak bu büyük yıkımı daha yaratıcı tarafta tutmaya çalışmalıyız ki kaybedenler yumuşak bir iniş yapabilsinler, hayatta başka seçenekleri olsun. İkincisi, mümkün olduğunca teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar ayrımını önlemek istiyoruz. Dikkatli olmazsak, dijital uçurum şimdi yapay zeka uçurumuna dönüşebilir. Bu nedenle bunlar üzerinde önceden çalışmak ve insanların eşit bir şekilde var olmalarını sağlamak istiyoruz."

Rahman, yapay zekanın gelecekte insanlığa yönelik tehdit olacağına dair son günlerde artan tartışmalara işaret ederek, özellikle bu alana yatırım yapan ülkelerin, nükleer silahlarda ve insan klonlamada olduğu gibi, inovasyon devam ederken diğer yandan da teknolojinin insanlığa yönelik aşırı sonuçlarından emin olması gerektiğini vurguladı.

"Türk dostlarımla çok yakın çalıştım"

Bir yıllık başkanlığı boyunca hedeflerine ulaşmasında Türkiye'nin nasıl destek olabileceğiyle ilgili soruya verdiği yanıtta Rahman, Türkiye'nin insanlarla ilişkiler konusunda çok zengin bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Rahman, Türkiye'nin, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan BM Teknoloji Bankası'nın kuruluşunda önemli rol oynadığını hatırlatarak, "Başkanlığım süresince, özellikle dünyadaki değişen teknolojik ortam bağlamında, bankanın etkinliğini ve hizmet sunumunu nasıl geliştirebileceğimizi görmek için de birlikte çalışacağım." diye konuştu.

Türkiye'de birçok güzel anısı olduğunu belirten Rahman, "Türk dostlarımla çok yakın çalıştım. Bu göreve seçildikten kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanı Hakan (Fidan) bey beni tebrik etmek için Bangladeş'e geldi. Bunu asla unutmayacağım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
PolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polise bıçak çekip direndi Nedeni de olay kadar enteresan Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
Ankara’da kontak kapatma eylemine erteleme Otobüsçüler akaryakıta gelen 40 liralık zamma isyan etti Ankara'da kontak kapatma eylemine erteleme! Otobüsçüler akaryakıta gelen 40 liralık zamma isyan etti
İstanbul’da futbol şöleni Barcelona Kadıköy’e geliyor İstanbul'da futbol şöleni! Barcelona Kadıköy'e geliyor
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
Sürpriz atama İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi Sürpriz atama! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi
Kasapta yüzlerce kilo bozuk et ele geçirildi Vatandaşı alenen zehirleyeceklerdi Kasapta yüzlerce kilo bozuk et ele geçirildi! Vatandaşı alenen zehirleyeceklerdi
Binlerce kişinin banka hesabı bahis sitelerinde kullanılmış Eskişehir’de 2 tutuklama Binlerce kişinin banka hesabı bahis sitelerinde kullanılmış! Eskişehir'de 2 tutuklama
12:41
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
12:16
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
11:43
Kazıklanmamak için neler yapmış Fenerbahçeli yıldızın eşinden bomba paylaşım
Kazıklanmamak için neler yapmış! Fenerbahçeli yıldızın eşinden bomba paylaşım
11:20
Türk futbolunda bir devir kapandı Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
Türk futbolunda bir devir kapandı! Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
11:12
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
11:07
MİT’ten yasa dışı forex operasyonu 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
10:49
Bahçeli’nin duygusal anları Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
10:37
Kandil yine işi yokuşa sürüyor Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Kandil yine işi yokuşa sürüyor! Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 12:48:06. #.0.2#
SON DAKİKA: BM Genel Kurul Başkanı Rahman'dan büyük güçlere diyalog çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement