BM Genel Kurulu Başkanı: Refah\'a yönelik saldırılar insani faciaya yol açar

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NEW Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, Refah'a 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığını belirterek, "Açıkça söylüyorum. Daha fazla insani faciaya yol açacak Refah'a yönelik düşüncesizce bir saldırıyı hiçbir şey meşru kılamaz." dedi.

Francis, X sosyal hesabından bir mesaj paylaştı.

İsrail'in Refah'ın doğusuna yönelik olası kara saldırısından derin endişe duyduğunu ifade eden Francis, buraya çok zor koşullarda 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığına dikkati çekti.

Francis, şu anda kalıcı ateşkese yönelik belirleyici adım atma ve esirleri koşulsuz serbest bırakma zamanı olduğunu kaydetti.

Acıyı artık sonlandırmak gerektiğinin altını çizen Francis, "Açıkça söylüyorum. Daha fazla insani faciaya yol açacak Refah'a yönelik düşüncesizce bir saldırıyı hiçbir şey meşru kılamaz." ifadelerini kullandı.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.