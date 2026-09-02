BM Genel Sekreteri ABD-İran çatışmasından son derece endişeli - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri ABD-İran çatışmasından son derece endişeli

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile İran arasında yeniden başlayan saldırıların ardından 'son derece endişe' duyduğunu açıkladı. İran'daki sivil kayıplardan duyulan derin kaygıyı dile getirerek taraflara uluslararası insancıl hukuk kurallarına uyma çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile İran arasında yeniden başlayan saldırılardan dolayı "son derece endişe" duyduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklama yaptı.

"Genel Sekreterin ABD ile İran arasında gece yeniden başlayan karşılıklı ateş açılmasından son derece endişe duyduğunu söyleyebilirim." diyen Dujarric, Genel Sekreterin, İran'da sivil kayıplara ilişkin haberlerden de derin kaygı duyduğunu aktardı.

Dujarric, "Genel Sekreter, sivillere yönelik tüm saldırıları kınamaktadır. Tüm taraflara, ayrım, orantılılık ve ihtiyat ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı duymaları gerektiğini hatırlatmaktadır." dedi.

Bölgedeki ülkelerin yanı sıra hava sahası ve kritik denizcilik rotalarının bu tırmanıştan ağır şekilde etkilenmeye devam ettiğini hatırlatan Dujarric, Genel Sekreterin askeri eylemlerin derhal durdurulması ve gerilimi tırmandıracak söylemlerden kaçınılması çağrısını yineledi.

Dujarric, daha fazla tırmanışın, siviller, daha geniş bölge ve ötesi için yıkıcı sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunarak, "Zaten birçok insani krizle karşı karşıya olan bir bölgede, insani yardım operasyonlarının zaten aşırı yük altında ve yetersiz fonlandığı bir dönemde, durumun daha da kötüleşme riski bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.

İran makamları da, ABD'nin sabaha kadar devam eden saldırılarında en az 18 kişinin öldüğünü, 76 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri ABD-İran çatışmasından son derece endişeli - Son Dakika

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