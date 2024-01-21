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BM Genel Sekreteri Afrika'nın BMGK'de daimi üye olmamasını eleştirdi - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Afrika'nın BMGK'de daimi üye olmamasını eleştirdi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika kıtasının BMGK'de daimi üye olmamasını eleştirdi ve kurumların bugünün dünyasını yansıtması gerektiğini vurguladı. Guterres ayrıca Gazze'deki insani krizin son bulması için acil insani ateşkes çağrısını yineledi.

BM Genel Sekreteri Afrika\'nın BMGK\'de daimi üye olmamasını eleştirdi
21.01.2024 - 00:01,
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika kıtasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) daimi üyesi olmamasını eleştirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, kurumların 80 yıl öncesini değil bugünün dünyasını yansıtması gerektiğini vurguladı.

Guterres "Afrika'nın BMGK'de hala tek bir daimi üyeye sahip olmamasını nasıl kabul edebiliriz? Eylül ayındaki zirve küresel yönetişim reformlarını değerlendirmek ve güveni yeniden inşa etmek için bir fırsat olacaktır." ifadesini kullandı.

Guterres, Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi

Guterres, "Acil insani ateşkes ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrımdan vazgeçmeyeceğim." ifadesini kullanarak Gazze'ye yönelik ateşkes çağrısını yineledi.

İsrail'in saldırıları altında olan Gazze'deki insani krizin son bulması gerektiğini kaydeden Guterres, "Gazze'de insanlar sadece bombalar ve mermiler nedeniyle değil, aynı zamanda gıda ve temiz su eksikliği, elektriksiz ve ilaçsız hastaneler nedeniyle de ölüyor. Buna bir son verilmelidir." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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