BM Genel Sekreteri, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanının Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi Üzerine Taziye Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanının Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi Üzerine Taziye Mesajı Yayımladı

BM Genel Sekreteri, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanının Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi Üzerine Taziye Mesajı Yayımladı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayımladı. Guterres, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, İran hükümeti ve halkına da taziyelerini iletti. Helikopter kazasında hayatta kurtulan olmadığı belirlendi ve İran'da yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için düzenlemeler yapılması gerekiyor.

20.05.2024 17:21
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayımladı.

BM Sözcülük Ofisi'nden yazılı açıklama yapıldı.

Guterres, Reisi, Abdullahiyan ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladığını bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Guterres, İran hükümeti ve halkına da taziyelerini gönderdi.

? Helikopter kazası ve sonrası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran- Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran Anayasası'na göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanının Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi Üzerine Taziye Mesajı Yayımladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanının Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi Üzerine Taziye Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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