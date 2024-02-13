BM Genel Sekreteri: Dünyanın en aç insanlarının çoğu Gazze\'de yaşıyor

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dünyanın en aç 700 bin insanının beşinden dördü (Gazze'de) bu küçük toprak parçasında yaşıyor." açıklamasında bulundu.
Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen "İklim Değişiminin Gıda Güvensizliğine Etkisi" konulu üst düzey oturumda konuştu.
Küresel gıda krizinin dünyanın en yoksulları için korkunç bir açlığa neden olduğunu belirten Guterres, iklim krizinin ise ölümcül bir güçle hızlandığını kaydetti.
Guterres, geçen yılın kayda geçen en sıcak yıl olduğunu belirterek, bu koşulların barışı baltaladığını ve açlığın kargaşayı tetiklediğini dile getirdi.
İklim faciaları ile çatışmaların ise eşitsizliği beslediğini, yaşam koşullarını zorlaştırdığını ve insanları evlerinden ettiğini vurgulayan Guterres, "Aynı zamanda iklim ve çatışma küresel iklim krizini tetikliyor. Savaşların olduğu yerlerde açlık hakim geliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Guterres, iklim kaosunun dünya genelinde gıda üretimini de olumsuz etkilediğini kaydederek, "2022'de iklim ve çatışma 174 milyon insan için akut gıda güvensizliğinin temel nedenleri olarak ön plana çıktı." bilgisini paylaştı.
"Gazze'de kimsenin yeterli yiyeceği yok"
Dünyanın çatışma ve açlık arasındaki yıkıcı ilişkinin örnekleriyle dolu olduğuna işaret eden Guterres, "Gazze'de kimsenin yeterli yiyeceği yok. Dünyanın en aç 700 bin insanının beşinden dördü bu küçük toprak parçasında yaşıyor." dedi.
Guterres, Panama Kanalı'ndaki kuraklık ile Kızıldeniz'deki çatışmaların tedarik zincirlerine büyük zarar verdiğini belirterek, gıda enflasyonunu artırdığını ifade etti.
Somut adım atılmazsa durumun kötüleşeceğini belirten Guterres, "Çatışmalar çoğalıyor, iklim krizi büyüyor ve her yıl akut gıda güvensizliği artıyor." diye konuştu.
Guterres, çatışma ve gıda güvensizliği arasındaki ölümcül bağı kırmak için harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizerek, öncelikli olarak çatışmaya taraf olanların uluslararası insancıl hukuka uyması gerektiğini vurguladı.
Bu çerçevede insani yardım operasyonlarının güçlü bir şekilde fonlanması gerektiğini kaydeden Guterres, aynı zamanda çatışmaları çözmek ve barışı muhafaza etmek için gerekli koşulların oluşturulması gerektiğini kaydetti.
Guterres, iklim krizinin kontrol altına alınması ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin finanse edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
BM Güvenlik Konseyi'nin iklim krizi, gıda güvensizliği ve uluslararası barış ile güvenliğe etkisini ele alması ve gerekli çözümleri üretmesi gerektiğini ifade eden Guterres, "Mesaj çok açık. Açlık, iklim krizi ve çatışma arasındaki ölümcül bağı kırabilir, bunların uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlerini bastırabiliriz. Açlık ve savaşın yıkımı olmayan, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için birlikte hareket edelim." değerlendirmesinde bulundu.
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