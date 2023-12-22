BM Genel Sekreteri: Gazze\'ye insani yardımlar için insani ateşkes gerekli

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'ye insani yardımların etkili şekilde ulaştırılması için insani ateşkesin gerekli olduğunu söyledi.

Guterres, BM binasında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bugün kabul edilen, Gazze'de genişletilmiş insanı yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" kararında "insani ateşkesi" ümit edip etmediğiyle ilgili Guterres, "Tabii ki ümitliydim ama bu olaylar umutlarımız doğrultusunda gerçekleştiği anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Guterres, BMGK kararı ile ilgili bardağın dolu tarafına bakmak gerektiğini işaret ederek "Bir karar var ancak (Gazze'ye) insani yardımların etkili şekilde ulaştırılmasını istiyorsak insani ateşkesin gerçekten de gerekli bir şey olduğunu anlıyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze'de insani yardımlarda iyileşmeye yol açacak her türlü duraklamaya destek olduklarını belirten Genel Sekreter, bu konuda da taraflar arasında müzakerelerin sürdüğü bilgisini paylaştı.

Ayrıca Filistin halkının meşru temsilcisinin Filistin Yönetimi olduğuna inandıklarını kaydeden Guterres, Filistin Yönetimi'nin Gazze'de sorumluluk üstlenmesine olanak tanıyacak koşulların yaratılması gerektiğini ve bunun iki devletli çözümün gerçeğe dönüşmesine olanak sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

BMGK'de, Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen karar tasarısı bugün yapılan oylamada kabul edilmişti.

Oylamada, 13 üye "evet" derken ABD ve Rusya ise "çekimser" kalmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin sunduğu karar tasarısının oylaması, ABD'nin, insani yardımların engelsiz erişimi için "çatışmalara ara verilmesi" maddesine karşı çıkması nedeniyle daha önce dört kez ertelenmişti.

(Bitti)