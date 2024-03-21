BM Genel Sekreteri Guterres, AB liderlerine çifte standartlar olmadan ilkelere bağlı kalmaları çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Birliği (AB) liderlerine, " Gazze'de de Ukrayna'da da çifte standartlar olmadan (sivillerin korunması konusunda) ilkelere bağlı kalmalıyız." mesajını verdi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'ne katılan Guterres, toplantı girişinde basına açıklamalarda bulundu.
Guterres, "Süper güçlerin birbirleriyle kavgalı olduğu kaotik bir dünyada yaşıyoruz; herhangi bir ülke veya herhangi bir silahlı grup, hesap verebilirlik olmadığı için her istediğini yapabileceğini düşünüyor. Kaotik bir dünyada yaşadığımızda ilkelere bağlı kalmak çok önemlidir." değerlendirmesini yaptı.
Bu ilkelerin BM Şartı, uluslararası hukuk, ülkelerin toprak bütünlüğü ve uluslararası insancıl hukuk olduğuna işaret eden Guterres, Ukrayna'da barış ve Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi.
Guterres, İsrail'in saldırılarını sürdüğü Gazze'deki sivil kayıplara dikkati çekerek, "Genel Sekreter olduğum dönemde, Gazze'de benzeri görülmemiş sayıda sivil kaybına tanık olmamızı kınıyoruz." dedi.
AB ülkeleri liderlerine çağrıda bulunan Guterres, "Uluslararası insancıl hukukun temel ilkesi, sivillerin korunmasıdır. Gazze'de de Ukrayna'da da çifte standartlar olmadan (sivillerin korunması konusunda) ilkelere bağlı kalmalıyız." ifadelerini kullandı.
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