BM Genel Sekreteri Guterres, BM Genel Kurulu'nda iki devletli çözüm için eylem istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM Genel Sekreteri Guterres, BM Genel Kurulu'nda iki devletli çözüm için eylem istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Guterres, BM 81. Genel Kurulu marjındaki toplantıda iki devletli çözüme desteğin eyleme geçmesi gerektiğini söyledi. 1967 öncesi sınırlar temelindeki çözüm için İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu ve etnik temizlik kaygılarının arttığını vurguladı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinliler ve Orta Doğu'da barışa önem veren herkes açısından iki devletli çözüme verilen desteğin sözlerin ötesine geçmesi gerektiğini kaydetti.

Guterres, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli katılım haftası marjında düzenlenen "İki Devletli Çözüm ve Gazze Kapsamlı Barış Planı Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Toplantı"da konuştu.

Birçok ülkenin geçen sene Filistin Devleti'ni tanıdığını anımsatan Guterres, "Bunu yaparken, Filistinliler ve İsrailliler için kalıcı barış ve güvenliğe giden tek güvenilir yolun, uluslararası hukuk, ilgili BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve önceki anlaşmalar doğrultusunda, 1967 öncesi sınırlar temelinde iki devletli çözüm olduğunu da kabul ettiniz." diye konuştu.

Guterres, bu yaklaşımın daha geniş bölgenin barışı açısından da merkezi öneme sahip olduğunun altını çizerek, diğer taraftan gasbedilen Filistin topraklarında bağımsız, demokratik, toprak bütünlüğüne sahip, yaşayabilir ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasının koşullarının sistematik biçimde ortadan kaldırıldığını vurguladı.

Burada hukuka aykırı ve geçersiz ilhak anlamına gelen politika ve uygulamalara tanık olunduğuna dikkati çeken Guterres, "İşgal Altındaki Filistin Toprakları'ndaki İsrail yerleşimleri, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." dedi.

Guterres, BMGK'nin 2334 sayılı kararının kabul edilmesinin üzerinden yaklaşık 10 yıl geçmesine rağmen, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere "yerleşimlerin" hızla genişlediğine işaret etti.

"Etnik temizlik ihtimaline ilişkin kaygılar artmakta"

Yıkımlar, tahliyeler, yerinden edilmeler, topraklara el konulması ve kutsal mekanlardaki statükonun ihlal edilmesinin giderek daha baskıcı bir ortam yarattığını kaydeden Guterres, "Bunlar, Filistinli aileleri evlerinden ve topraklarından uzaklaştırmakta ve etnik temizlik ihtimaline ilişkin kaygıları artırmaktadır." uyarısında bulundu.

Guterres, E1 yerleşim planının ilerletilmesinin de toprak bütünlüğüne sahip ve yaşayabilir bir Filistin Devleti kurulması ihtimaline ağır bir darbe vuracağını dile getirdi.

"Destek sözlerin ötesine geçmeli"

BM Genel Sekreteri, "Gazze'de ise yıkım ve çaresizlik içinde yaşayan aileler açısından, sahada somut bir değişiklikle desteklenmediği sürece daha iyi bir gelecek vaatleri inandırıcılığını yitirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Barış Planı'nın bütünüyle uygulanması gerektiğinin altını çizen Guterres, "Filistinliler ve Orta Doğu'da barışa önem veren herkes açısından, iki devletli çözüme verilen destek sözlerin ötesine geçmelidir." dedi.

Bugün her zamankinden daha fazla politikaların kararlar ve eylemlerle ortaya konulması gerektiğini kaydeden Guterres, güvenilir bir siyasi süreci ilerletmek için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Guterres, "Hedef açıktır: 1967 öncesi sınırlar temelinde, Kudüs'ün her iki devletin başkenti olduğu, güvenli ve tanınmış sınırlar içinde, yan yana barış ve güvenlik içinde yaşayan iki bağımsız, egemen ve demokratik devlet; İsrail ve Filistin. Bunun başka bir alternatifi yoktur ve zaman daralmaktadır." uyarısını yaptı.

Kaynak: AA
Orta DoğuPolitikaİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
00:18
Fon soruşturmasında 5 yeni tutuklama
Fon soruşturmasında 5 yeni tutuklama
23:22
TFF’den Orkun Kökçü için açıklama
TFF'den Orkun Kökçü için açıklama
22:43
Trump, Erdoğan’ı övmeye doyamadı Yaptığı uyarı da dikkat çekici
Trump, Erdoğan'ı övmeye doyamadı! Yaptığı uyarı da dikkat çekici
22:27
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
22:20
Trump açıkladı New York’ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler
Trump açıkladı! New York'ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler
20:58
Diyarbakır Yenişehir’de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Diyarbakır Yenişehir'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 05:53:26. #7.12#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres, BM Genel Kurulu'nda iki devletli çözüm için eylem istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement