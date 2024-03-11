BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'deki bombardıman içler acısı ve kabul edilemez - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'deki bombardıman içler acısı ve kabul edilemez

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Kadının Statüsü Komisyonu 68'inci Oturumu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de devam eden bombardımanını eleştirerek, ailelerin İsrail'in bombalarından kaçarken artan açlıkla mücadele ettiğini belirtti. Guterres, ramazan ayında çatışmaların devam etmesini dehşet ve öfkeyle karşıladığını ifade etti ve Gazze'de acilen ateşkes çağrısında bulundu. Ayrıca, kadınların barış süreçlerine dahil edilmesinin önemine vurgu yaparak, cinsiyet eşitliği konusunda gerileme olduğunu ve buna izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

11.03.2024 18:31  Güncelleme: 18:32
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ramazan ayında İsrail'in Gazze'de bombardımana devam ettiğini belirterek, "Aileler bir yandan İsrail'in bombalarından kaçarken, bir yandan artan açlık karşısında hayata tutunmaya çalışıyor. Bu, içler acısı ve kabul edilemez." dedi.

Guterres, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen BM Kadının Statüsü Komisyonu 68'inci Oturumu'nda konuştu.

Dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğini ve kadınlar ile kızların ciddi zarar gördüğünü vurgulayan Guterres, "Kadınlar ve kızlar, erkeklerin başlattıkları savaşın en çok acı çekenleri olarak ön plana çıkıyor." diye konuştu.

Guterres, ramazanın anlayış, tefekkür ve merhamet ayı olduğunu aktararak, "Gazze'de bu kutsal ayda çatışmanın sürüyor olmasını dehşet ve öfkeyle karşılıyorum. Aileler bir yandan İsrail'in bombalarından kaçarken, bir yandan artan açlık karşısında hayata tutunmaya çalışıyor. Bu, içler acısı ve kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Gazze'de acilen ateşkes çağrısını yineleyen Guterres, "Ramazanın ruhuna uygun bir şekilde tüm çatışmalarda silahların susması ve barış masasına dönülmesi için çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Guterres, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de öldürülenlerin üçte ikisinin kadın ve çocuklardan oluştuğunu bildirdi.

Kadınların barış inşa süreçlerine ve karar alma mekanizmalarına dahil edilmesinin öneminin altını çizen Guterres, "Kadınların dahil olması barışı sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, cinsiyet eşitliği konusunda zorla elde edilen kazanımlarda gerileme olduğuna işaret ederek, özellikle popülistlerin "geleneksel değerlere" dönüş iddialarıyla kadınların temel hak ve özgürlüklerini baltaladığını söyledi.

Yüksek sesle ve açık bir şekilde buna izin verilmeyeceğinin dile getirilmesi gerektiğini ifade eden Gutteres, mevcut finansal sistemin eşitsizliği tetiklediğini dile getirdi.

Guterres, gelişmekte olan ülkelere destek olmak için yıllık 500 milyar dolar teşvik çağrısında bulundu.

BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun değişim için itici güç olduğunu belirten Guterres, yoksulluğu sonlandırmak için birlikte hareket etmek gerektiğine işaret etti.

Guterres, "Bunu da kadın ve kızlara yatırım yaparak, onlara güvenerek ve onlar için her yerde barış ve onur için baskı yaparak yapalım." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'deki bombardıman içler acısı ve kabul edilemez - Son Dakika

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