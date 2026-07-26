BM Genel Sekreteri Guterres Suriye\'yi Ziyaret Etti

ŞAM, 26 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, cumartesi günü Suriye'yi ziyaret ederek ülkenin toparlanma ve yeniden inşa süreçlerine BM desteğinin süreceği taahhüdünde bulundu. Bu, 2009'dan bu yana bir BM Genel Sekreteri'nin Şam'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Guterres, Suriye halkının uzun yıllar boyunca acılar yaşadığını ancak dayanıklılığını, yaratıcılığını ve aidiyet duygusunu kaybetmediğini söyledi.

Şiddetli bir çatışma sürecinden çıkan hiçbir ülkenin kendi imkanlarıyla tek başına ayağa kalkamayacağını belirten Guterres, uluslararası topluma Suriye'ye destek çağrısında bulundu.

Guterres ayrıca, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğu yönündeki tutumlarını yineleyerek, Suriye'nin egemenliğine yönelik tüm ihlallere son verilmesini istedi.

Şeybani ise ziyaretin, Suriye-BM ilişkilerinde yeni bir dönemi yansıttığını ifade etti.

Suriye'nin insani yardım odaklı bir süreçten sürdürülebilir kalkınmaya geçiş yapmayı hedeflediğini belirten Şeybani, "Önceliğimiz artık yeniden imardır, bunun için kalan tüm kısıtlamaların kaldırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Şeybani ayrıca, 3,5 milyon Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü kaydetti.