BM Genel Sekreteri Guterres yenilenebilir enerji için yılda 300 milyar dolar istedi - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres yenilenebilir enerji için yılda 300 milyar dolar istedi

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BM Genel Sekreteri Guterres, BM 81. Genel Kurulu kapsamındaki iklim etkinliğinde ülkelere fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik net zaman çizelgeleri içeren yol haritası çağrısı yaptı. Guterres, yenilenebilir enerji dönüşümü için yılda en az 300 milyar dolar kaynak istedi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliği konusunda alınması gereken önlemleri sıralarken "kaybedilecek tek bir anın bile olmadığını" belirtti.

Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde BM 81. Genel Kurulu'nun açılış haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "İklim Eylemi ve Adil Geçiş Konulu Üst Düzey Etkinlik" adlı programda konuştu.

Konuşmasına, COP31'in hazırlık sürecindeki çalışmaları için Türkiye ve Avustralya'ya teşekkür ederek başlayan Guterres, yenilenebilir enerjiye yönelik adil ve düzenli bir enerji dönüşümünün hızlandırılması, gelişmekte olan ülkeler için uygun maliyetli finansman ve yatırımların harekete geçirilmesi ve bu kaynakların ölçeğinin büyütülmesi konularına değindi.

Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi Vesayet Konseyi Salonu'ndaki konuşmasında, " Dünya, emisyon azaltımı, iklim değişikliğine uyum ve finansman konularında iklim adaleti için haykırıyor. Bu çağrıya eylemlerimizle yanıt vermeliyiz; kaybedecek tek bir anımız bile yok." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliği konusunda sınırların aşıldığı bir dönemde uyum ve dayanıklılık desteği sağlanması gibi konulara da yer veren Guterres, "Bilimsel veriler, dünyanın 1,5 derecelik ısınma sınırını aşmaya doğru gittiğini gösteriyor. Bu aşımı mümkün olduğunca küçük ve kısa tutmalıyız. Ancak emisyonlar hızla düşmesi gerekirken hala artıyor, fosil yakıtların yaygınlaştırılması ise bilime, ekonomiye ve sağduyuya aykırı bir şekilde devam ediyor." sözleriyle uyarıda bulundu.

Yenilenebilir enerjinin çözüm yolu olduğunu vurguladı

BM Genel Sekreteri Guterres, bilimsel verilerin istenilen sonuçları ortaya koymadığı bir dönemde yenilenebilir enerjinin hızlı, ucuz ve güvenli bir seçenek sunduğuna işaret etti.

Guterres, "Neyse ki bir çıkış yolumuz var; kriz hızlanıyor olsa da çözümler de aynı hızla gelişiyor. Yenilenebilir enerji kaynakları, neredeyse her yerde yeni elektrik üretimi için en ucuz, en hızlı ve en güvenli seçenek haline geldi. Temiz enerji, bir alternatif olmaktan çıkıp durdurulamaz bir güce dönüştü." dedi.

Ulusal iklim planları tam olarak uygulansa bile, ısınmanın iki derecenin üzerine çıkacağının öngörüldüğünü hatırlatan Guterres, ilk yapılması gerekenin, çözüm konusunda "süreci hızlandırmak" olduğunu söyledi.

Guterres, "Tüm ülkelere, fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik net zaman çizelgeleri içeren güvenilir bir yol haritası hazırlamaları çağrısında bulunuyorum; küresel emisyonların yüzde 80'inden sorumlu olan G20 ülkeleri bu konuda öncülük etmelidir." diye konuştu.

Yenilenebilir enerji konusundaki dönüşümün finanse edilmesi gereğini vurgulayan Guterres, bunun için yılda en az 300 milyar dolar kaynağın harekete geçirilmesi çağrısında bulundu.

Guterres, gerekli çalışmaların yapılmaması ve desteğin sağlanmaması durumunda, "kuraklıkların açlık krizlerine, fırtınaların borç krizlerine ve sıcak hava dalgalarının ölümcül felaketlere" dönüşebileceğini söyledi.

Bu nedenle dünya liderlerinden üzerlerine düşeni yapmalarını rica eden Guterres, "Bizler, fosil yakıt çağını sona erdirecek araçlara sahip ilk ve iklim felaketini önleyebilecek son nesiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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