BM Genel Sekreteri İsrail\'in Refah\'a doğru genişletme ihtimalini endişe verici buluyor

Güncel

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in saldırılarını Gazze'nin Refah kentine doğru genişletme ihtimalini son derece endişe verici bulduğu bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Genel Sekreter'in İsrail'in Refah kentine ilerleme ihtimalini nasıl karşıladığının sorulması üzerine Dujarric, "Genel Sekreter son derece endişe verici buluyor." ifadesini kullandı.

Han Yunus'taki saldırıların siviller üzerindeki etkilerini açık şekilde ortaya koyduğuna dikkati çeken Dujarric, aynı zamanda burada BM tesisinin de vurulduğunu anımsattı.

Dujarric, İsrail'in kara saldırılarının ardından Gazze halkının güneye doğru ilerlediğini belirterek, "Güney'de ilerledikçe nüfus yoğunluğu artacaktır." uyarısında bulundu.

İnsanların soğuk havada çadırlarda ve korkunç koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştığına işaret eden Dujarric, İsrail'in Refah'a doğru ilerleme ihtimalinin endişe verici olduğunu tekrar dile getirdi.

İsrail Savunma Bakanı Refah'a işaret etti

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde, Han Yunus'taki saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.