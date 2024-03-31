BM Genel Sekreteri İsrail-Lübnan sınırındaki patlamayı kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM Genel Sekreteri İsrail-Lübnan sınırındaki patlamayı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Lübnan arasındaki 'mavi hat' olarak tabir edilen sınır hattında meydana gelen patlamayı kınadı. Guterres, barış güçlerinin emniyet ve güvenliğinin her zaman sağlanması gerektiğini belirtti. Patlamanın kaynağı ve sebebi araştırılıyor.

31.03.2024 04:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail- Lübnan arasındaki "mavi hat" olarak tabir edilen sınır hattında meydana gelen patlamayı kınadı.

Genel Sekreterlik Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in patlamayı kınadığı belirtilerek, barış güçlerinin emniyet ve güvenliğinin her zaman sağlanması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "mavi hat"ta 8 Ekim 2023'ten bu yana artan şiddet olaylarının "ciddi endişe" oluşturmaya devam ettiği aktarılarak, taraflara düşmanlıkların durdurulmasına ilişkin daha fazla ihlalden kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Andrea Tenenti yazılı açıklamasında, dün sabah saatlerinde İsrail-Lübnan arasındaki "mavi hat" olarak tabir edilen sınır hattında devriye gezen 3 UNIFIL askeri ve Lübnanlı mütercimlerin bulunduğu konumun yakınında bir patlama meydana geldiğini belirtmişti.

Patlamanın kaynağı ve sebebinin araştırıldığını kaydeden Tenenti, çatışma aktörlerinin başta UNIFIL personeli olmak üzere gazeteci, sağlık çalışanı ile sivillerin hayatından sorumlu ve güvenliklerini sağlamakla yükümlü olduklarını vurgulamıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri İsrail-Lübnan sınırındaki patlamayı kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bilgisayar Klavyelerinde Yaklaşık İşareti Nasıl Yapılır?
    05:09 Bilgisayar Klavyelerinde Yaklaşık İşareti Nasıl Yapılır?

    Bilgisayar klavyelerinde sık kullanılmayan semboller arasında yer alan yaklaşık (~) işareti, klavyede doğrudan yer almaz. Ancak bu sembolü yazabilmek için farklı tuş kombinasyonları kullanabilirsiniz. Windows işletim sisteminde ALT + 0126 tuş kombinasyonuyla yaklaşık işaretini yapabilirsiniz. Ayrıca Karakter Eşlem uygulamasını kullanarak da bu sembolü bulup kopyalayabilirsiniz. Mac işletim sisteminde ise Option + N tuş kombinasyonuyla yaklaşık işaretini yapabilirsiniz.

  • Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler Ramazan Ayında İtikaf İbadetine Başladı
    03:17 Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler Ramazan Ayında İtikaf İbadetine Başladı

    İsrail'in saldırıları nedeniyle sığındıkları Şucaiyye Mahallesi'ndeki okulda, ramazan ayının son on gecesinde eda edilen itikaf ibadetine başlayan Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail saldırılarının yok ettiği veya büyük bir yıkıma uğrattığı camilerin yerine itikafa girmek için yüzlerce Gazzeli, Şucaiyye Mahallesi'ndeki okulu seçti. İbadet eden Gazzeliler, İsrail saldırılarında yaralananların iyileşmesi, öldürülenlerin ailelerine Allah'ın sabır vermesi ve Gazze Şeridi'ndeki saldırıların son bulması için dua etti. Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda 224 caminin tamamen, 290 caminin ise kısmen yıkıldığını duyurmuştu. Filistin ve BM verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında evlerini bombalaması sonucu yaklaşık 2 milyon Filistinli yerleşim yerlerinden çıkarıldı. Temel yaşamsal ihtiyaçlara sahip olmayan, barınak ve çadırlarda yaşayan Filistinliler, tedavi, yiyecek ve su eksikliği nedeniyle zor insani koşullarla karşı karşıya kalıyor.

  • MHP Belediye Başkan adayının aracına silahlı saldırı
    03:13 MHP Belediye Başkan adayının aracına silahlı saldırı

    Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde MHP Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Bişkin'in aracına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda yaralanan olmazken, aracın camına saçmalar isabet etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Bursa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
    02:43 Bursa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

    Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Taşpınar Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Ercan Y. ve Murat Y. isimli şüpheliler, akrabaları Yusuf Y.'ye silahla ateş ederek kaçtı. Yaralanan Yusuf Y. ile Simge Gül E. ve G.A.B. isimli diğer iki kişi hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

  • İskenderun'da Paskalya Bayramı Ayini Gerçekleştirildi
    02:27 İskenderun'da Paskalya Bayramı Ayini Gerçekleştirildi

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi. Kentteki Hristiyan vatandaşlar, yıkılan Latin Katolik Kilisesi'nin bahçesinde bir araya geldi. Ayinde, barış ve kardeşlik mesajları verildi ve İncil'den bölümler okunup dua edildi.

  • Sivas'ta heyelan sonrası kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı
    02:18 Sivas'ta heyelan sonrası kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı

    Sivas'ın Hocabey köyü yolunda meydana gelen heyelan sonucu dev kayalar yola devrildi. Şans eseri yoldan geçen araçların olmaması faciayı önledi. Sivas İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri, yolun kapanması üzerine çalışmalara başladı ve kısa sürede yol yeniden ulaşıma açıldı.


23:41 Van’da uzman çavuş, bebeğini öldürdü ve intihar girişiminde bulundu Van'da uzman çavuş, bebeğini öldürdü ve intihar girişiminde bulundu
22:45 Yerel seçimlerde oy kullanırken dikkat Oyunuz geçersiz sayılabilir Yerel seçimlerde oy kullanırken dikkat! Oyunuz geçersiz sayılabilir
22:39 Kim nerede kullanacak İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler Kim nerede kullanacak? İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler
21:13 DEM Parti İBB Başkan Adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak DEM Parti İBB Başkan Adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde
23:47 Kocaeli’de bebek arabası tartışması: Sürücü, bebekli 4 kadını otobüsten indirdi Kocaeli'de bebek arabası tartışması: Sürücü, bebekli 4 kadını otobüsten indirdi
21:26 İftar saatini beklediği balkondan düşerek yaralandı İftar saatini beklediği balkondan düşerek yaralandı
20:45 Yalova’da bir kadın, kafasına karton kutu geçirerek sokaklarda dolaştı Yalova'da bir kadın, kafasına karton kutu geçirerek sokaklarda dolaştı
19:56 Ramazan Bayramı’nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu Ramazan Bayramı'nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu
19:54 Tarikattan atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok Tarikattan atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok
19:09 Evdeki tadilat sırasında üzerine duvar yıkılan çocuk hayatını kaybetti Evdeki tadilat sırasında üzerine duvar yıkılan çocuk hayatını kaybetti
18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’ı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti
18:40 Edirne’de kan donduran cinayet JASAT dedektifleri tarafından çözüldü Edirne'de kan donduran cinayet JASAT dedektifleri tarafından çözüldü
17:05 Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 05:24:14. #1.13#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri İsrail-Lübnan sınırındaki patlamayı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement