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BM Genel Sekreteri Prag'daki silahlı saldırıdan şok oldu - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Prag'daki silahlı saldırıdan şok oldu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle şok olduğunu belirtti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Guterres, olaydan dolayı çok üzgün olduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri Prag\'daki silahlı saldırıdan şok oldu
22.12.2023 - 09:11,
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle "şok olduğu" bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, bugün Prag'daki Karls Üniversitesinde yaşanan silahlı saldırıdan dolayı şok oldu ve çok üzüldü." ifadesini kullandı.

Dujarric, Guterres'in saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilediğini belirtti.

Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesinde silahlı bir kişinin saldırısı sonucu en az 15 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Prag'daki silahlı saldırıdan şok oldu - Son Dakika
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