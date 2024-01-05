BM Genel Sekreteri, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş esirlerinin takasını memnuniyetle karşıladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephanie Tremblay BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 230 Ukraynalı ve 248 Rus savaş esirinin takas edilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Esir takası, yaklaşık iki yıldır devam eden çatışmalarda gerçekleştirilen en geniş kapsamlı takas oldu.

Tremblay, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Guterres her iki tarafın çabalarını ve bu olumlu gelişmeye katkıda bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin üçüncü taraf olarak sunduğu desteği takdir ediyor" dedi.

Sözcü, "Genel Sekreter bu önemli adımı yeni takasların ve gerilimi azaltmaya yönelik diğer çabaların takip etmesini umuyor" ifadelerini kullandı.