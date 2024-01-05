 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BM Genel Sekreteri, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş esirlerinin takasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi

BM Genel Sekreteri, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş esirlerinin takasını memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephanie Tremblay, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, 230 Ukraynalı ve 248 Rus savaş esirinin takas edilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Esir takası, yaklaşık iki yıldır devam eden çatışmalarda gerçekleştirilen en geniş kapsamlı takas oldu. Guterres, her iki tarafın çabalarını ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin üçüncü taraf olarak sunduğu desteği takdir ettiğini ifade etti. Genel Sekreter, bu önemli adımın yeni takasların ve gerilimi azaltmaya yönelik diğer çabaların takip etmesini umuyor.

BM Genel Sekreteri, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş esirlerinin takasını memnuniyetle karşıladı
05.01.2024 - 11:19,  Güncelleme: 11:20
Abone Ol

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephanie Tremblay BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 230 Ukraynalı ve 248 Rus savaş esirinin takas edilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Esir takası, yaklaşık iki yıldır devam eden çatışmalarda gerçekleştirilen en geniş kapsamlı takas oldu.

Tremblay, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Guterres her iki tarafın çabalarını ve bu olumlu gelişmeye katkıda bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin üçüncü taraf olarak sunduğu desteği takdir ediyor" dedi.

Sözcü, "Genel Sekreter bu önemli adımı yeni takasların ve gerilimi azaltmaya yönelik diğer çabaların takip etmesini umuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş esirlerinin takasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika


12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00
CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59
Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın

Son Dakika
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:53 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 29,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:41 Gram altın 1.960 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 12:59:16. #1.12#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş esirlerinin takasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement