BM Gücü Azalıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM Gücü Azalıyor

02.03.2026 22:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Claudia Sheinbaum, büyük ülkelerin BM'yi etkisizleştirdiğini ve güç kaybettiğini belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, büyük askeri güce sahip ülkelerin kendi iradelerini dayatması nedeniyle Birleşmiş Milletlerin (BM) "giderek daha fazla güç kaybettiğini" söyledi.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sheinbaum, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinerek, BM'nin küresel krizler karşısında etkisiz kaldığını belirtti.

Sheinbaum, "Dürüst olmak gerekirse, Birleşmiş Milletler görevini yerine getirmeyi bıraktı. Askeri gücü daha büyük olan ülkelerin dediği oluyor. Bu durum böyle devam ederse, BM'nin her geçen gün daha fazla güç kaybettiği bir tabloyla karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da tırmanan savaş karşısında çok taraflı diplomatik politikanın tesis edilmesi gerektiğinin altını çizen Sheinbaum, savaşın bedelini sivillerin ödediğini vurguladı.

Sheinbaum, Meksika'nın dış politikadaki duruşuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu, halkların kendi kaderini tayin hakkına duyulan saygıdır ve BM'nin bildirgesi de budur. Bu ilke sadece bizim anayasamızda yer almakla kalmıyor, aynı zamanda BM sözleşmesinde de ve onun kuruluş felsefesinde, yani halkların kendi kaderini tayin hakkı ilkesinde de bulunuyor. Bizim pozisyonumuz budur, daima da böyle olmuştur. Her zaman barışçıl çözümden yanayız."

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Gücü Azalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’ye ait savaş uçağı Kuveyt’te düştü ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Süper maç 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler

00:04
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6’ya yükseldi
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi
23:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
23:14
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 00:43:24. #7.11#
SON DAKİKA: BM Gücü Azalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.