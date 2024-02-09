BM Güvenlik Konseyi Temsilcileri Kolombiya\'da Barış Sürecini İnceledi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi temsilcileri, Kolombiya'da devam eden "Tam Barış" sürecini takip etmek amacıyla ülkeye ziyarette bulundu.
Basın mensuplarına açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, BM Güvenlik Konseyi temsilcilerinin ülkeyi ziyaret etmesinden ötürü memnuniyetini dile getirdi.
Kolombiya'da çatışmalardan en çok etkilenen bölgelerde, sosyal dönüşüm için gönderilen paraların çalındığını vurgulayan Petro, "Taahhütler yerine getirilmedi, yani çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgelerde gerekli sosyal dönüşüm sağlanmadı. Barış anlaşması kapsamında yeterli yatırım yapılmadı, sonuç olarak bu bölgelerde şiddet yeniden alevleniyor." ifadesini kullandı.
İsviçre'nin Güvenlik Konseyi nezdindeki temsilcisi Pascale Baeriswyl, basına yaptığı açıklamada, Kolombiya'nın tam barış politikasının dünyaya örnek teşkil ettiğini söyledi.
Birleşik Krallık temsilcisi Barbara Woodward da Kolombiya'nın barışa doğru ilerlediğini belirterek, "Dünya için umuttur. Kaydedilen ilerleme konusunda heyecanlıyız ancak yapılacak daha çok şey var, bunun da farkındayız." değerlendirmesini yaptı.
Hükümete barış övgüsü
BM Güvenlik Konseyi Temsilcileri, ortak basın açıklamasında, hükümetin silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve FARC'ın çatı örgütü olarak da bilinen Estado Mayor Central (EMC) ile yürüttüğü barış müzakerelerine "övgüde" bulundu.
BM Güvenlik Konseyi'ne bağlı 15 temsilcinin 3 günlük Kolombiya ziyareti kapsamında, Caqueta yönetim bölgesindeki eski FARC üyelerinin entegrasyonu için yapılan Bölgesel Eğitim ve Yeniden Entegrasyon Alanı'nı (ETCR) ziyaret edeceği bildirildi.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › BM Güvenlik Konseyi Temsilcileri Kolombiya'da Barış Sürecini İnceledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?