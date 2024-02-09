BM Güvenlik Konseyi Temsilcileri Kolombiya\'da Barış Sürecini İnceledi

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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi temsilcileri, Kolombiya'da devam eden "Tam Barış" sürecini takip etmek amacıyla ülkeye ziyarette bulundu.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, BM Güvenlik Konseyi temsilcilerinin ülkeyi ziyaret etmesinden ötürü memnuniyetini dile getirdi.

Kolombiya'da çatışmalardan en çok etkilenen bölgelerde, sosyal dönüşüm için gönderilen paraların çalındığını vurgulayan Petro, "Taahhütler yerine getirilmedi, yani çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgelerde gerekli sosyal dönüşüm sağlanmadı. Barış anlaşması kapsamında yeterli yatırım yapılmadı, sonuç olarak bu bölgelerde şiddet yeniden alevleniyor." ifadesini kullandı.

İsviçre'nin Güvenlik Konseyi nezdindeki temsilcisi Pascale Baeriswyl, basına yaptığı açıklamada, Kolombiya'nın tam barış politikasının dünyaya örnek teşkil ettiğini söyledi.

Birleşik Krallık temsilcisi Barbara Woodward da Kolombiya'nın barışa doğru ilerlediğini belirterek, "Dünya için umuttur. Kaydedilen ilerleme konusunda heyecanlıyız ancak yapılacak daha çok şey var, bunun da farkındayız." değerlendirmesini yaptı.

Hükümete barış övgüsü

BM Güvenlik Konseyi Temsilcileri, ortak basın açıklamasında, hükümetin silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve FARC'ın çatı örgütü olarak da bilinen Estado Mayor Central (EMC) ile yürüttüğü barış müzakerelerine "övgüde" bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'ne bağlı 15 temsilcinin 3 günlük Kolombiya ziyareti kapsamında, Caqueta yönetim bölgesindeki eski FARC üyelerinin entegrasyonu için yapılan Bölgesel Eğitim ve Yeniden Entegrasyon Alanı'nı (ETCR) ziyaret edeceği bildirildi.