BM Güvenlik Konseyi Toplanıyor

28.02.2026 18:53
Fransa'nın talebiyle BM Güvenlik Konseyi, İran ve Orta Doğu hakkında toplanacak.

(ANKARA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ülkesinin talebi üzerine, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Paris saatiyle bugün 22.00'de toplanacağını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'nın talebi üzerine, BM Güvenlik Konseyi, İran ve Orta Doğu'daki durumu ele almak üzere bu akşam Paris saatiyle 22.00'de toplanacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Fransa, İran

