NEW Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) isyancı 23 Mart Hareketi'ne (M23) bağlı olduğu düşünülen kişilerin, BM amblemli helikoptere ateş açtığını bildirdi.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.
Olayın Karuba bölgesinde gerçekleştiğini aktaran Dujarric, iki barış gücü personelinin yaralandığını, birinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Dujarric, helikopterin Goma'ya iniş yaptığını ve Güney Afrika kökenli barış gücü personelinin tedaviye alındığını söyledi.
KDC BM İstikrar Misyon (MONUSCO) Şefi Bintou Keita'nın BM amblemi taşıyan hava aracına saldırı düzenlenmesini şiddetle kınadığını aktaran Dujarric, "Keita, barış gücü personeline karşı saldırıların savaş suçu teşkil edebileceğini hatırlattı." dedi.
Dujarric, Kongolu yetkililerle sorumluların adalete teslim edilmesi için işbirliği yürütüleceğini ifade etti.
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Son Dakika › Güncel › BM Helikopterine Ateş Açıldı, İki Barış Gücü Personeli Yaralandı - Son Dakika
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