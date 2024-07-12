BM: Hindistan, 21. yüzyıl boyunca dünyanın en kalabalık ülkesi olacak - Son Dakika
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BM: Hindistan, 21. yüzyıl boyunca dünyanın en kalabalık ülkesi olacak

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) raporuna göre, Hindistan'ın 2023 yılında Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olacağı ve bu ünvanını 21. yüzyıl boyunca koruyacağı bildirildi. Raporda ayrıca Hindistan'ın nüfusunun 2054 yılında zirveye ulaşacağı ve ardından düşüşe geçeceği tahmin edildi. Dünya nüfusunun ise gelecek 50-60 yılda artmaya devam ederek 2080'lerde yaklaşık 10,3 milyara ulaşacağı öngörüldü.

12.07.2024 16:21
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Birleşmiş Milletler (BM), 2023'te Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan'ın 21. yüzyıl boyunca bu ünvanını koruyacağını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA) 1950 ile 2023 arasında yapılan 1910 ulusal nüfus sayımı, 3 bin 189 anket ve nüfus kayıt sistemleri bilgilerinden yararlanılarak oluşturulan "2024 Dünya Nüfusunun Durumu" raporunda, Hindistan'ın bu yılki nüfusu 1,45 milyar olarak tespit edildi. Ülkenin 2100'e kadar en kalabalık ülke olarak kalacağı belirtildi.

Hindistan nüfusunun 2054'te yaklaşık 1,7 milyara ulaşarak zirveyi göreceği kaydedildi. Nüfusun 2054'te zirveyi görmesinin ardından ise düşüş eğilimine girmeye başlayacağı tahmin edildi.

Dünya nüfusunun gelecek 50-60 yılda da artmaya devam edeceğine işaret edilen raporda, bu sayının 2080'lerde yaklaşık 10,3 milyara ulaşacağı öngörüldü.

Kaynak: AA

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