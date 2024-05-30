BM, Hindistan ve Bangladeş\'teki Remal siklonu sonrası insani ihtiyaçları değerlendiriyor

Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Hindistan ve Bangladeş'te 56 kişinin ölümüne neden olan Remal siklonunun ardından bu ülkelere yönelik insani ihtiyaçların değerlendirildiğini bildirdi.

BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan ve Bangladeş'te şiddetli fırtınanın büyüyen etkisinden endişe duyduğunu belirtti.

Griffiths, Hindistan ve Bangladeş'te 56 kişinin ölümüne neden olan Remal siklonunun ardından bu ülkelere yönelik insani ihtiyaçların değerlendirildiğini ve yerel otoritelere acil desteğe hazır olduklarını vurguladı.

Remal siklonunun yol açtığı sel ve toprak kayması gibi olaylar nedeniyle Hindistan'da 40, Bangladeş'te 16 kişi ölmüştü.

Remal siklonu, yaklaşık 4 milyon kişiyi etkilemiş, binlerce ev ve tarım arazisi zarar görmüştü.