BM, Hindistan ve Bangladeş'teki Remal siklonu sonrası insani ihtiyaçları değerlendiriyor - Son Dakika
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BM, Hindistan ve Bangladeş'teki Remal siklonu sonrası insani ihtiyaçları değerlendiriyor

BM, Hindistan ve Bangladeş\'teki Remal siklonu sonrası insani ihtiyaçları değerlendiriyor

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Hindistan ve Bangladeş'te meydana gelen Remal siklonunun ardından bu ülkelere yönelik insani ihtiyaçların değerlendirildiğini bildirdi. Siklonun yol açtığı sel ve toprak kayması gibi olaylar sonucunda 56 kişi hayatını kaybetmiş ve milyonlarca kişi etkilenmişti.

30.05.2024 15:19
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Hindistan ve Bangladeş'te 56 kişinin ölümüne neden olan Remal siklonunun ardından bu ülkelere yönelik insani ihtiyaçların değerlendirildiğini bildirdi.

BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan ve Bangladeş'te şiddetli fırtınanın büyüyen etkisinden endişe duyduğunu belirtti.

Griffiths, Hindistan ve Bangladeş'te 56 kişinin ölümüne neden olan Remal siklonunun ardından bu ülkelere yönelik insani ihtiyaçların değerlendirildiğini ve yerel otoritelere acil desteğe hazır olduklarını vurguladı.

Remal siklonunun yol açtığı sel ve toprak kayması gibi olaylar nedeniyle Hindistan'da 40, Bangladeş'te 16 kişi ölmüştü.

Remal siklonu, yaklaşık 4 milyon kişiyi etkilemiş, binlerce ev ve tarım arazisi zarar görmüştü.

Kaynak: AA

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