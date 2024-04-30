BM İnsan Hakları Savunucusu, Columbia Üniversitesi'ndeki Filistin Protestolarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Savunucusu, Columbia Üniversitesi'ndeki Filistin Protestolarına Tepki Gösterdi

BM İnsan Hakları Savunucusu, Columbia Üniversitesi\'ndeki Filistin Protestolarına Tepki Gösterdi

BM İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Mary Lawlor, ABD'deki Columbia Üniversitesinde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen öğrencilerin protestolarına son vermemeleri halinde 'uzaklaştırma cezası' alacakları yönündeki haberlere tepki gösterdi. Lawlor, öğrencilerin barışçıl toplanma hakkının ihlal edildiğini belirtti.

30.04.2024 00:05
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Mary Lawlor, ABD'deki Columbia Üniversitesinde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen öğrencilerin protestolarına son vermemeleri halinde "uzaklaştırma cezası" alacakları yönündeki haberlere tepki gösterdi.

Lawlor, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"ABD'de, Columbia Üniversitesinde barışçıl protestolara son vermemeleri halinde öğrencilerin okuldan uzaklaştırmayla karşı karşıya kalacaklarına dair tedirgin edici haberler duyuyorum." ifadesini kullanan Lawlor, bu durumun, öğrencilerin barışçıl toplanma hakkının açık bir ihlali olduğunu belirtti.

ABD genelinde birçok farklı eyalet ve üniversitede, öğrencilerin düzenlediği Filistin'e destek gösterileri devam ediyor.

Kaynak: AA

Filistin, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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