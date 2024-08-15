BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: İsrail'in Gazze saldırılarında 40 bini aşkın Filistinli öldürüldü - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: İsrail'in Gazze saldırılarında 40 bini aşkın Filistinli öldürüldü

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 40 bini aşkın Filistinlinin öldürülmesini eleştirerek, İsrail ordusunun savaş kurallarına uyma konusunda tekrarlayan fiyaskolarından kaynaklandığını belirtti.

15.08.2024 16:18
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'de 40 bini aşkın Filistinlinin öldürülmesini "akılalmaz durum" olarak nitelerken, bunun büyük ölçüde İsrail ordusunun savaş kurallarına uyma konusunda tekrarlayan fiyaskolarından kaynaklandığını belirtti.

Türk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli sayısının 40 bini aşmasına dair yazılı açıklamada bulundu.

Gazze'deki durumun dünya için kasvetli bir dönüm noktası olduğunu belirten Türk, "Gazze Sağlık Bakanlığına göre, Gazze halkı şu anda 40 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesinin yasını tutuyor. Ölenlerin çoğu kadın ve çocuk. Bu akılalmaz durum, büyük ölçüde İsrail ordusunun savaş kurallarına uyma konusunda tekrarlayan fiyaskolarından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Türk, son 10 ayda Gazze'de her gün ortalama 130 kişinin öldürüldüğünü vurgulayarak, İsrail ordusunun evleri, hastaneleri, okulları ve ibadethaneleri tahrip etmesinin şok edici olduğunu bildirdi.

Uluslararası insancıl hukukun, sivillerin, sivil mülklerin ve altyapının korunmasının en büyük öneme sahip olduğu konusunda çok net olduğunun altını çizen Türk, İnsan Hakları Ofisi'nin, İsrail ordusu ve Filistinli silahlı gruplar tarafından uluslararası insan hukukunun ciddi şekilde ihlal edildiğini belgelediğini belirtti.

Türk, dünyanın bu katliamı önleyemediğini kaydederek, tüm taraflara derhal ateşkesi kabul etme ve silahları bırakma çağrısı yaptı.

Esirlerin serbest bırakılması gerektiğinin de altını çizen Türk, "Keyfi olarak gözaltına alınan Filistinliler serbest bırakılmalı. İsrail'in yasa dışı işgali sona ermeli ve uluslararası anlamda kabul edilen iki devletli çözüm gerçeğe dönüşmeli." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 40 bini aştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının, 16 bin 314'ü çocuk olmak üzere 40 bin 5'e yükseldiği bildirilmişti.

İsrail ordusu, yerinden edilen yüz binlerce Filistinlinin sığındığı okulları da hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun bombardımanında altyapının tahrip olması ve yeterli içecek suyun bulunamaması nedeniyle salgın hastalıklar da yayılmış durumda.

İsrail ordusu, Gazze'ye yardım girişlerini engellerken birçok ülkenin havadan gönderdiği yardımlar ise zaman zaman Filistinlilerin üzerine, bazen de denize düşüyor.

Tüm bölgelerinde açlık ve susuzluğun hakim olduğu Gazze Şeridi'nden gelen görüntülerde bebeklerin açlıktan bir deri bir kemik kaldığı görülüyor.

Kimliği belirlenen 40 bin 5 kişinin yanı sıra BM ve Filistin Sivil Savunma Kurumu yetkilileri, en az 10 bin Filistinlinin naaşının da enkazda kaldığını ifade ediyor.

Kaynak: AA

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