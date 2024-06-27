BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail\'in köpekleri gözaltındaki Filistinlilere karşı kullanmasını eleştirdi

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Birlemiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail askerlerinin, köpekleri gözaltındaki Filistinlilere karşı saldırılarda kullanmasını eleştirerek İsrail'in bu tür eylemlerle uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirtti.

Laurence, AA muhabirinin İsrail askerlerinin köpekleri gözaltındanki Filistinli esirlere karşı saldırtmak ve cinsel şiddet gibi çirkin eylemlerde kullanması ile Batı Şeria'da yaralı bir Filistinliyi canlı kalkan yapmasına ilişkin sorularını yazılı olarak yanıtladı.

İsrail ordusunun, gözaltındaki Filistinlilerin üzerine köpekleri salması, bunun neticesinde saldırı ile ısırmalara neden olan raporların farkında olduklarını kaydeden Laurence, "Bu tür eylemler, İsrail'in işgal hukuku kapsamında korunan kişilerle ilgili yükümlülüklerinin ciddi ihlallerini teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Laurence, bireysel yaşam ve sağlık haklarına ilişkin uluslararası insan hakları hukuku kapsamında, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezanın mutlak olarak yasaklandığını da belirterek İsrail'in bunu da ihlal ettiğini bildirdi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde silahla yaraladıkları Filistinliyi askeri aracın önüne bağlamalarına ve canlı kalkan olarak kullanmalarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Laurence, bu olaya BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bölge ofisinin yazılı olarak tepki gösterdiğini belirtti.

Söz konusu yazılı açıklamada, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, işgal altındaki Batı Şeria'da işgalci güç olarak İsrail'i bağlayan uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukukun devam eden ve bariz ihlallerini kınıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada bir Filistinlinin askeri aracın önünde canlı kalkan olarak kullanılmasının, "İsrail ordusunun hukuka aykırı eylemlerinin bir diğer örneği" olduğu kaydedilmişti.

İsrail askerleri, 22 Haziran'da Cenin'deki El-Cabiriyyat Mahallesi'nde bir eve düzenlediği baskında 3 genci silahla yaralamış, bu gençlerden birini askeri cipin kaput kısmına bağlayıp canlı kalkan olarak kullanmış ve ilk yardım ekiplerinin yaralı Filistinliye ulaşmasına engel olmuştu.