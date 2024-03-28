BM, İsrail askerlerinin 2 Filistinli sivili öldürdüğü görüntülerin soruşturulması gerektiğini belirtti - Son Dakika
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BM, İsrail askerlerinin 2 Filistinli sivili öldürdüğü görüntülerin soruşturulması gerektiğini belirtti

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail askerlerinin 2 Filistinli sivili öldürdüğü ve cesetlerini kuma gömdüğüne ilişkin görüntülerin soruşturulması gerektiğini belirtti. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, görüntülerin BM'nin ifade ettiği 'Gazze'de siviller için güvenli hiçbir yer kalmadı' görüşünü desteklediğini ve olayın kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğini kaydetti. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'e karşı açtığı davaya ilişkin yayımladığı ilave tedbir kararlarına uyulması gerektiğini belirtti.

28.03.2024 20:33
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail askerlerinin 2 Filistinli sivili öldürdüğüne ve cesetlerini kuma gömdüğüne ilişkin görüntülerin soruşturulması gerektiğini belirterek " Gazze'de siviller için güvenli hiçbir yer kalmadı." ifadesini kullandı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İki Filistinli sivilin öldürüldüğüne ve cesetlerinin kuma gömüldüğüne ilişkin görüntüleri gördüklerini aktaran Dujarric, "Tabii görüntüleri teyit edemiyoruz ancak şoke edici bir olay." değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, görüntülerin en başından beri BM'nin ifade ettiği "Gazze'de siviller için güvenli hiçbir yer kalmadı." görüşünü destekler nitelikte olduğunu vurgulayarak olayın kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğini kaydetti.

Al Jazeera kanalında yayınlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönmeye çalışan 2 Filistinliyi, ateş açarak öldürmesi yer alıyor.

Haberde, İsrail askerlerinin 2 Filistinliyi buldozerlerle sürüklediği ve cesetlerini kuma gömdüğü bildirilmişti.

Üye ülkeler, UAD kararlarına uymak zorunda

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı "soykırım" suçlamasıyla açtığı davaya ilişkin yayımladığı ilave tedbir kararları hakkında ise Dujarric, mahkemenin bağımsız olduğunu anımsattı.

Dujarric, "Tüm üye ülkelerin, UAD'nin kararlarına uymak ve uygulamak zorunda olduğuna inanıyoruz." dedi.

UAD yeni yayımladığı ilave tedbir kararlarında, İsrail'in temel hizmetlerin sağlanması için gerekli adımları atması ve Filistinli sivillere yönelik hak ihlali teşkil edecek eylemleri gerçekleştirmemesi gerektiğine hükmetmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, İsrail askerlerinin 2 Filistinli sivili öldürdüğü görüntülerin soruşturulması gerektiğini belirtti - Son Dakika

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