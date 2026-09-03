BM: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a füze attı, durum kırılgan - Son Dakika
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BM: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a füze attı, durum kırılgan

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BM, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirterek durumun kırılgan olduğunu vurguladı. İsrail ordusunun önceki gün 56, dün 84 füze attığı tespit edilirken, Hizbullah'ın ise 21 Haziran'dan bu yana füze fırlatmadığı kaydedildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının ve ihlallerinin devam ettiğini belirterek, bölgedeki durumun "kırılganlığına" vurguda bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) yetkililerinin, ağustos ayı boyunca İsrail şiddetinin arttığını bildirdiğini aktaran Dujarric, önceki gün İsrail ordusu tarafından Lübnan'a doğru 56, dün de 84 füze atıldığının tespit edildiğini söyledi.

Dujarric, İsrail'in ateşkes ihlallerine dikkati çekerek "son gelişmeler durumun kırılganlığını vurguluyor" derken, Hizbullah tarafından ise 21 Haziran'dan bu yana herhangi bir füze fırlatılmadığını kaydetti.

İsrail'in, Lübnan hava sahasını günlük olarak ihlal etmesinin yanı sıra hava saldırılarını, kara faaliyetlerini ve deniz operasyonlarını sürdürdüğüne işaret eden Dujarric, ayrıca Lübnan'ın güneyindeki mevzilerde sürekli sağlamlaştırma ve sivil personel ile mühendislik çalışmaları yaptığının gözlemlendiğini belirtti.

Dujarric, "İsrail ordusunun, 1701 sayılı BM kararı çerçevesinde Mavi Hat'ın kuzeyindeki tüm mevzilerden çekilmesi çağrımızı yineliyoruz." dedi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, 2 Mart'tan bu yana sürüyor. Saldırılarda 4 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 12 binden fazla kişi yaralandı, 1 milyondan fazla kişi ise yerinden edildi.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail, ayrıca Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri işgali altında tutmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a füze attı, durum kırılgan - Son Dakika

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