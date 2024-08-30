BM, İsrail Dışişleri Bakanının Filistinlilerin yerinden edilmesi açıklamasını kınadı - Son Dakika
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BM, İsrail Dışişleri Bakanının Filistinlilerin yerinden edilmesi açıklamasını kınadı

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü, İsrail Dışişleri Bakanının Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmeleri yönündeki açıklamasını şiddetle kınadıklarını belirtti. Açıklamaların durumu daha da tırmandırabileceği ve insan hakları ihlallerini teşvik edebileceği ifade edildi.

30.08.2024 13:48
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmeleri yönündeki açıklamasını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Shamdasani, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Katz'ın "Batı Şeria halkı, Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli" şeklindeki açıklamasını şiddetle kınayan Shamdasani, "Bu açıklamalar sadece çok kötü olan durumu daha da tırmandırmaya hizmet eder." dedi.

Shamdasani, yetkililer tarafından yapılan bu açıklamaların, insan hakları ihlallerini de teşvik edebileceğini aktardı.

İsrail'in 28 Ağustos'ta geniş çaplı saldırılar başlattığı işgal altındaki Batı Şeria'da yaşananlardan da son derece endişeli olduklarını söyleyen Shamdasani, saldırıların buradaki felaket seviyesinde olan durumu daha da kötüleştirme riski taşıdığının altını çizdi.

Shamdasani, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı işlenen ihlaller için uzun süredir devam eden bir "cezasızlık" durumunun olduğuna işaret ederek, bu ihlallerin kurbanları için hesap verebilirlik ve adalet olmadığını vurguladı.

Kaynak: AA

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