BM, İsrail güvenlik güçlerine yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına destek vermeyi durdurma çağrısı yaptı

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CENEVRE, 17 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Batı Şeria'da artan şiddet nedeniyle ciddi endişelerini dile getirerek, İsrail güvenlik güçlerine işgal altındaki topraklarda yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına verdikleri desteği gecikmeksizin durdurma çağrısında bulundu.

Ofis Salı günü yaptığı açıklamada, Gazze'de çatışma devam ederken Batı Şeria'daki Filistinlilerin "çoğunlukla İsrail güvenlik güçlerinin eşlik ettiği yahut desteklediği yüzlerce İsrailli yerleşimci tarafından gerçekleştirilen saldırı dalgalarına maruz kaldığını" belirterek durumu kınadı.

Ofis Sözcüsü Ravina Shamdasani, Cenevre'de yaptığı açıklamada, "İsrail güvenlik güçleri, yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına aktif olarak katılmayı ve destek vermeyi derhal bırakmalı" dedi.

Son şiddet olayları, geçtiğimiz hafta sonu 14 yaşındaki İsrailli bir erkek çocuğunun öldürülmesiyle alevlendi. Yetkililer olayın İsrail karşıtı bir saldırı olduğunu öne sürdü. Shamdasani, cinayetin ardından "intikam amaçlı saldırılarda biri çocuk olmak üzere dört Filistinlinin öldürüldüğünü ve Filistinlilere ait mülklerin tahrip edildiğini" belirtti.

Sözcü, "İsrailli yetkililer sorumluların hesap vermesini sağlayarak başka saldırıları önlemeli" dedi.

Batı Şeria'da tırmanan şiddeti "ciddi bir endişe konusu" olarak nitelendiren Shamdasani, "cinayet veya katliamlar dahil olmak üzere suç işlediğinden makul ölçüde şüphelenilen kişilerin hızlı, tarafsız, bağımsız, etkili ve şeffaf bir soruşturmanın ardından uluslararası insan hakları standartlarına uygun bir yargı süreciyle adalet önüne çıkarılması gerektiğini" vurguladı.