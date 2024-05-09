BM: İsrail'in saldırıları nedeniyle 80 bin kişi Gazze Şeridi'nden ayrıldı
İsrail'in 6 Mayıs'ta saldırılarını yoğunlaştırması sonucunda, Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesinden 80 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Saldırılar nedeniyle bölgedeki insanlar güvenlik endişeleriyle karşı karşıya kalmıştır.
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9.05.2024 12:46:43. #1.13#
SON DAKİKA: BM: İsrail'in saldırıları nedeniyle 80 bin kişi Gazze Şeridi'nden ayrıldı - Son Dakika
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