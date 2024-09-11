BM'den İsrail'in UNRWA Okuluna Saldırısına Tepki - Son Dakika
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BM'den İsrail'in UNRWA Okuluna Saldırısına Tepki

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı UNRWA okulunu son 11 ayda 5. kez vurduğunu açıkladı. Saldırı sonucunda UNRWA personeli de hayatını kaybetti.

11.09.2024 20:46
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okulu son 11 ayda 5. kez vurduğunu bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında UNRWA okuluna saldırıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Okulun sığınak olarak kullanıldığının altını çizen Dujarric, bununla ilgili bilginin de İsrail güvenlik güçleriyle daha önceden paylaşıldığını bildirdi.

Dujarric, sahadaki meslektaşlarının olay hakkında değerlendirme yaptığını belirterek, "İsrail, son 11 ayda aynı okulu 5. kez vurdu." dedi.

Saldırı sonucu bazı UNRWA personelinin de hayatını kaybettiğine ilişkin haberler bulunduğuna dikkati çeken Dujarric, bunu da netleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Dujarric, saldırıyla ilgili İsrail ordusuyla irtibata geçtiklerini ancak kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadığını dile getirdi.

"Siviller ve BM tesislerini hedef alan tüm hava saldırılarını kınıyoruz"

Saldırıyı kınayıp kınamadıklarına ilişkin ise Dujarric, "Siviller ve BM tesislerini hedef alan tüm hava saldırılarını kınıyoruz." diye konuştu.

BM tesislerinin hedef alınmaması ve kimse tarafından askeri faaliyetler için kullanılmaması gerektiğine işaret eden Dujarric, "BM tesisleri korunmalı ve çatışmada tüm taraflarca saygı duyulmalı." uyarısını yaptı.

Dujarric, İsrail'in daha önce saldırılarında bu okullarda "Hamas üyeleri" olup olmadığına ilişkin BM'ye geri dönüş yapmadığını kaydetti.

UNRWA okullarının sığınak olarak kullanıldığını tekrar dile getiren Dujarric, buralarda BM personelinin gıda ve su gibi temel hizmetleri sağlamaya çalıştığını belirtti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı UNRWA'ya ait bir okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi ölmüş, 18 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM'den İsrail'in UNRWA Okuluna Saldırısına Tepki - Son Dakika

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