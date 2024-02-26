BM: İsrail\'in Gazze saldırılarında 161 BM çalışanı öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 143 gündür saldırılarını sürdürdüğü, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nde 161 BM çalışanının öldürüldüğünü duyurdu.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) yayımladığı raporda Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in saldırılarına işaret edilen raporda, "7 Ekim'den bu yana Gazze'de 161 BM çalışanı öldürüldü. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 7 Ekim 2023 -12 Şubat 2024 tarihlerinde sağlık hizmetlerine yönelik 378 saldırı gerçekleşti, 98 sağlık kuruluşu ile 98 ambulans etkilendi." ifadesi kullanıldı.
Raporda, "BM Nüfus Fonu (UNFPA) Gazze'de yeni doğan bebeklerin, annelerinin doğum öncesi veya doğum sonrası sağlık kontrolüne gidememesi nedeniyle hayatını kaybettiğini, kesintisiz bombardımanlar, güvenlik arayışıyla kaçma ve endişenin erken doğumlara yol açtığını bildiriyor." ifadesine yer verildi.
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA verilerine değinilen raporda, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınaklara saldırıların sürdüğü belirtildi.
Raporda, 24 Şubat'a kadar Gazze'deki UNRWA tesislerine sığınan en az 403 yerinden edilmiş Filistinlinin öldürüldüğü, 1385'inin de yaralandığı kaydedildi.
İsrail ordusunun 143 gündür saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, şubat ayında Gazze'ye giren insani yardımın önceki aya göre yüzde 50 oranında azaldığını belirtmiş, "Çaresiz yaşam koşullarındaki 2 milyon Filistinlinin artan ihtiyaçlarını karşılamak için yardımların azalması değil artması gerekiyordu." açıklamasını yapmıştı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 782 Filistinli öldürüldü, 70 bin 43 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 240'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 580 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 406 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 212 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.
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