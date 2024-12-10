BM: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki İşgali Hukuka Aykırı

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Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İsrail'in, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal etmesinin, 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın ihlali olduğunu belirtti.

Pedersen, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına katılarak Suriye'deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin, "İsrail, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinden sonra işgali altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal etti ve İsrail ordusunun bu bölgeyi aşarak Suriye topraklarına girdiğine ilişkin haberler var. Bu adım sizce uluslararası hukuka aykırı mı? İsrail'e işgal ettiği Suriye topraklarından çıkma çağrısı yapıyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Pedersen, "(BM Genel Merkezi) New York'tan gelen mesaj aynı, gördüğümüz şey, (İsrail ile Suriye arasında imzalanan) 1974'teki Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın ihlali olduğu." dedi.

Pedersen, New York'taki meslektaşlarıyla bu konuyu yakından takip edeceklerinin de altını çizdi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin bu kadar kısa sürede düşmesini kimsenin tahmin etmediğini kaydeden Pedersen, yaşananların Suriye tarihi için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Pedersen, Suriye'deki gelişmelerin hızla ilerlediğini belirterek, "Suriye şu anda büyük fırsatlarla birlikte ciddi risklerle de karşı karşıya olan bir dönüm noktasında. Bunların her ikisine de gerçekten bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"İsrail'in Suriye topraklarına bombardımanları durmalı"

İsrail'in Suriye topraklarına saldırılarının rahatsız edici bir gelişme olduğuna işaret eden Pedersen, "İsrail'in, Suriye topraklarına yönelik eylemlerini ve bombardımanlarını görmeye devam ediyoruz. Bunun durması gerekiyor. Bu son derece önemli." dedi.

Pedersen, Suriye'deki sivillerin korunmasının önemini vurgulayarak, silahlı gruplara bu yönde çağrıda bulunduğunu hatırlattı.

Gerilimi azaltmak için çalışmaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizen Pedersen, farklı silahlı gruplar arasında bir çatışmanın olmamasını sağlamak gerektiğini de dile getirdi.

Pedersen, Şam'da güvenilir bir geçiş sürecine ilişkin ihtiyaçlara odaklanmanın önemine de işaret ederek, Suriye toplumunun mümkün olan en geniş yelpazesinin temsilini sağlayan kapsayıcı düzenlemeler olması gerektiğine değindi.

İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesi

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.

İsrail ordusu, askerlerinin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.