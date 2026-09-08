BM, İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla yerinden edilen 20 bin kişiden endişeli - Son Dakika
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BM, İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla yerinden edilen 20 bin kişiden endişeli

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BM, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarıyla tırmanan gerginlikten 'çok endişeli' olduğunu belirterek geçen hafta yaklaşık 20 bin kişinin göçe zorlandığını duyurdu. Genel Sekreter Guterres, artan sivil kayıpları ve yerinden edilmeyi kınadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarıyla tırmanan gerginlikten "çok endişeli" olduğunu belirterek, geçen hafta yaklaşık 20 bin kişinin göçe zorlandığı uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Lübnan'ın güneyindeki durum hakkında bilgi verdi.

Lübnan'ın güneyinde, özellikle Nebatiye'de İsrail saldırılarıyla tırmanan gerginlikten çok endişeli olduklarını belirten Dujarric, ölen ve yaralananlar arasında çocukların da bulunduğu sivillerin olduğunu aktardı.

Dujarric, İsrail saldırılarının insanları evlerinden kaçmaya zorladığına da işaret ederek, "Yerel yetkililere göre, geçen hafta Nebatiye bölgesinden yaklaşık 5 bin aile veya 20 bin kişi ayrıldı." dedi.

BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) çalışanlarının, son birkaç gündür İsrail ordusunun kara harekatı, füze atışları, hava saldırıları ve ihlallerinde önemli artış kaydettiğini aktaran Dujarric, bölgedeki güvenlik durumunun daha da kötüleşmesinden endişe duyduklarını ifade etti.

Dujarric, İsrail güçlerinin 3 ile 6 Eylül arasında Lübnan'a doğru 528 füze ateşlediğini, Hizbullah tarafından da 21 Haziran'dan bu yana ilk kez karşılık verildiğinin tespit edildiğini belirtti.

İsrail güçlerinin hafta sonu, hazirandan bu yana Lübnan hava sahasına yönelik en fazla sayıda ihlal gerçekleştirdiğine de dikkat çeken Dujarric, ayrıca tüm taraflara BM barış güçlerinin bölgedeki görevlerini engellenmeden ve güvenli şekilde yapmalarını sağlama çağrısında bulundu.

Ayrıca basın toplantısından sonra BM Genel Sekreterliği Sözcülüğü Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'in Lübnan'da, özellikle Nebatiye ve çevresindeki askeri operasyonlarının tırmanmasından derin endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada, "Genel Sekreter, yoğunlaşan saldırılarda öldürülen ve yaralanan kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere artan sivil kayıpları, tahliye emirlerinin yol açtığı sıkıntı ve yerinden edilmeyi, büyük yıkım ve tahribat manzaralarını kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Lübnan'ın güneyinde işgalini genişleten İsrail ordusu, ateşkese rağmen bölgeyi sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 381 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 402 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla yerinden edilen 20 bin kişiden endişeli - Son Dakika

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