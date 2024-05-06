BM, İsrail\'in Refah\'a olası kara saldırısına karşı uyarıyor

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Refah'a olası kara saldırısına karşı uyararak çok sayıda kişinin yerinden edileceğini, BM'nin hiçbir şekilde zorla yerinden edilmeye dahil olmayacağını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Refah'a kara saldırısının korkunç etkilerine karşı uyardığını ifade eden Dujarric, İsrail ordusunun tahliye emrinin mevcut durumu kötüleştireceğini dile getirdi.

İsrail ordusunun sivilleri El-Mavasi'ye yönlendirdiğini kaydeden Dujarric, buranın zaten çok dolu olduğunu ve güvenli olmadığını dile getirdi.

"Bu boyutta bir toplu tahliyenin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi imkansız"

Dujarric, "Bu boyutta bir toplu tahliyenin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi imkansız." uyarısında bulundu.

BM'nin hiçbir şekilde zorla yerinden edilmeye dahil olmayacağını vurgulayan Dujarric, bu çerçevede güvenli bölge düzenlemesi yapmadıklarını ifade etti.

Refah'a olası kara saldırısının halihazırda kırılgan olan yardım operasyonlarını da çökerteceği uyarısında bulunan Dujarric, BM'nin Refah'tan çıkmadığını ancak bugün hiçbir yardım yapamadığını bildirdi.

Dujarric, Guterres'in ateşkes müzakerelerine dahil olan tarafların çabalarını artırması için çağrıda bulunduğunu ve desteğe hazır olduğunu bildirdiğini aktardı.

Al Jazeera yayın sonlandırma kararı

Dujarric, İsrail hükümetinden Doha merkezli Al Jazeera televizyonuna yönelik yayın sonlandırma kararına ilişkin ise "Basın özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik her türlü karara güçlü bir şekilde karşıyız." açıklamasında bulundu.

Özgür basının paha biçilemez bir hizmet sunduğuna dikkati çeken Dujarric, ancak bu sağlanarak halkın bilgilendirileceğini ifade etti.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.