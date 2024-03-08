BM Sözcüsü: İsrail'in Refah kentine kara saldırısı büyük can kaybına yol açar

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail'in Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentine herhangi bir kara saldırısının büyük can kayıplarına yol açacağını ve daha fazla vahşet suçunun yaşanma riskini artıracağını belirtti.
Laurence, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Gazze'deki çatışmalarda altıncı aya girildiğine işaret eden Laurence, çok fazla Filistinli ve İsraillinin çatışmalarda hayatını kaybettiğini, evlerin yok edildiğini söyledi.
Laurence, İsrail'in ramazanda 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin içler acısı koşullarda yaşadığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik askeri saldırı başlatmasının zaten felaket olan durumun daha da kötüye gitmesine yol açacağını, bundan endişe duyduklarını belirtti.
"Refah'a yapılacak herhangi bir kara saldırısı büyük can kayıplarına yol açacak ve daha fazla vahşet suçunun yaşanma riskini artıracak." diyen Laurence, bunun gerçekleşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Laurence, İsrail'in ramazanda Filistinlilerin Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya erişimine daha fazla kısıtlama getirmesinden de endişe duyduklarını vurguladı.
İşgalci güç olarak İsrail'in Gazze'deki çaresiz sivil nüfusa gerekli gıda ve tıbbi malzeme sağlama konusunda uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uyması gerektiğini belirten Laurence, İsrail'in, bunu yapamadığı takdirde insanların kritik insani yardıma erişimini sağlaması gerektiğini ifade etti.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 878 Filistinli öldürüldü, 72 bin 402 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 247'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 587 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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