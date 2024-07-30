BM: İsrail'in tahliye emirleri nedeniyle 250 bin kişi yerinden edildi

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), sadece 22 Temmuz'dan bu yana Gazze'de İsrail'in "tahliye emirleri" nedeniyle 250 bin kişinin yerinden edildiğini, bazı insanların enkaz ve çöplüklerin arasında uyuduğunu bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki duruma ilişkin gelişmeleri aktardı.

Sahadaki meslektaşlarından edindiği bilgiye göre bugün Han Yunus'un bazı bölgelerine binlerce kişinin dönüş yaptığını kaydeden Dujarric, İsrail'in sürekli olarak verdiği "tahliye emirlerinden" endişe duyulduğunu dile getirdi.

Dujarric, 22 Temmuz'dan bu yana İsrail'in "tahliye emirleri" nedeniyle 250 bin kişinin yerinden edildiğini, bunun tüm Gazze nüfusunun yüzde 11'ine tekabül ettiğini söyledi.

Her bir yerinden edilmeyle insanların hayatlarının alt üst olduğunu vurgulayan Dujarric, insanların çok kalabalık çadırlarda, bazılarının ise enkaz ve çöplüklerin arasında uyuduğunu ifade etti.

BM Kalkınma Program'ından (UNDP) edindiği verileri aktaran Dujarric, Gazze'de katı atık yönetim sisteminin çöktüğünü bildirdi.

Katı atık sahalarının bulunmadığını, atığın 140 farklı alana yığıldığını belirten Dujarric, bunun çok ciddi sağlık ve çevre risklerini beraberinde getirdiğine işaret etti.

Libya'daki Sudanlı mültecilere destek

Dujarric, Nisan 2023'ten beri Sudan'dan Libya'ya çok sayıda mülteci gittiğini belirterek, BM'nin Merkezi Acil Durum Fonu'ndan (CERF) Libya'ya 5,3 milyon dolar yardım sağlanacağını duyurdu.

Yardımın Libya'da yaklaşık 195 bin Sudanlı mülteci ve ev sahibi toplumlara destek sağlayacağını kaydeden Dujarric, desteğin hayat kurtarıcı yardım sağlamak için kullanılacağını dile getirdi.