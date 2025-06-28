BM, KDC ve Ruanda Arasında İmzalanan Barış Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BM, KDC ve Ruanda Arasında İmzalanan Barış Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı

28.06.2025 01:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasındaki barış anlaşmasını destekledi.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin arabuluculuğu sonucu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Ruanda arasında imzalanan barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), KDC'deki gelişmelere ilişkin oturum düzenlendi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM İstikrar Misyonu (MONUSCO) Başkanı ve Genel Sekreter'in Kongo Özel Temsilcisi Bintou Keita, ülkede gerilim devam ederken, müzakerelerin hareketlilik kazandığını, bunun da barışa giden yolu açtığını söyledi.

KDC ile Ruanda dışişleri bakanlarının, bugün öğleden sonra Washington'da barış anlaşması taslağını imzalamasını çatışmaların sona ermesi yönünde kaydedilen önemli bir ilerleme olarak değerlendiren Keita, "ABD'nin bu anlaşmanın kolaylaştırılmasında gösterdiği çabaları memnuniyetle karşılıyorum. Bu anlaşma, KDC ve Büyük Göller bölgesinde barış ve istikrara yönelik belirleyici bir adımı temsil ediyor." diye konuştu.

Keita, tüm liderlere hoşgörü ortamını teşvik etme çağrısında bulunarak, bölünme yerine diyalog kültürünün benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Kabilecilik, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı bir yasa tasarısının benimsenmesi yönündeki çağrısını da yineleyen Keita, "Bu adım, ulusal birliği tehdit eden kötüye kullanımların önlenmesi açısından kritik olacaktır." diye konuştu.

"KDC'deki insani durum sürdürülemez"

Keita, diğer taraftan KDC'deki insani durumun "sürdürülemez" olduğunu belirterek, ülke genelinde 27,8 milyon kişinin gıda güvencesizliğiyle karşı karşıya olduğuna ve yaklaşık 1,4 milyon çocuğun akut yetersiz beslenmeyle mücadele ettiğine dikkati çekti.

Şiddet nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının yaklaşık 7 milyona ulaştığını vurgulayan Keita, birçok kişinin defalarca yer değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.

Keita, BM'nin insani yardım müdahale planının ise sadece yüzde 11 oranında finanse edildiğini belirterek, "KDC'de kalıcı barışa ulaşmak için ortak sorumluluk ve kolektif eylem gerektiriyor." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Kongo, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, KDC ve Ruanda Arasında İmzalanan Barış Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manzara izlemek için girdikleri metruk villada erkek cesediyle karşılaştılar Manzara izlemek için girdikleri metruk villada erkek cesediyle karşılaştılar
Biri 16 diğeri 17 yaşında Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Biri 16 diğeri 17 yaşında! Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti
Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Tatil teklifine belediyeden “Doluyuz“ yanıtı Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Tatil teklifine belediyeden "Doluyuz" yanıtı
CHP’li 10 vekilden Kılıçdaroğlu’na destek CHP'li 10 vekilden Kılıçdaroğlu'na destek
Bomba iddia: ABD’den, İran’a 30 milyar dolarlık nükleer yardım Bomba iddia: ABD'den, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım
Hafsanur Sancaktutan’dan bornozlu banyo paylaşımı Hafsanur Sancaktutan'dan bornozlu banyo paylaşımı
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
Hüma Hastanesi konkordato ilan etti Hüma Hastanesi konkordato ilan etti
Kim Milyoner Olmak İster’de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı
Son 16 eşleşmeleri belli oldu Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya Son 16 eşleşmeleri belli oldu! Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya
46 ilde FETÖ operasyonu 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı 46 ilde FETÖ operasyonu! 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı

23:41
Donald Trump: Önümüzdeki hafta içinde Gazze’de ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz
Donald Trump: Önümüzdeki hafta içinde Gazze'de ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz
22:13
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail’in asıl hedefi Türkiye mi
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
21:55
Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail’in İran’a saldırdığı gece ABD’den telefon aldık
Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD'den telefon aldık
21:38
Trump’tan İran’ın dini lideri Hamaney’e: Onu çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım
Trump'tan İran'ın dini lideri Hamaney'e: Onu çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım
10:43
Yüksel Yıldırım 115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi
Yüksel Yıldırım 115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi
10:35
Tartışma yaratan görüntü ’’Umarım gerçek değildir’’ yorumları yapılıyor
Tartışma yaratan görüntü! ''Umarım gerçek değildir'' yorumları yapılıyor
10:24
Katz: İsrail, tehdit altında hissederse İran’a tekrar saldıracak
Katz: İsrail, tehdit altında hissederse İran'a tekrar saldıracak
10:17
Kız istedi gözaltına alındı Bu görüntünün faturası ağır oldu
Kız istedi gözaltına alındı! Bu görüntünün faturası ağır oldu
10:12
Paul Onuachu Süper Lig’e resmen geri döndü
Paul Onuachu Süper Lig'e resmen geri döndü
10:08
Fransa felaketi yaşarken polis Titanic filminin müziği ile devriye attı
Fransa felaketi yaşarken polis Titanic filminin müziği ile devriye attı
10:02
Araç sahiplerine kötü haber Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
10:01
Süper Lig ekibini karıştıran olay Stadı gezip ülkesine döndü
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
09:44
9 kişiyi parçalara ayıran “Twitter katili“ idam edildi
9 kişiyi parçalara ayıran "Twitter katili" idam edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2025 02:17:20. #7.13#
SON DAKİKA: BM, KDC ve Ruanda Arasında İmzalanan Barış Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.