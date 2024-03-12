BM, Kıbrıs üzerinden Gazze'ye yardım taşıyan geminin planlamasında yer almadı - Son Dakika
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BM, Kıbrıs üzerinden Gazze'ye yardım taşıyan geminin planlamasında yer almadı

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Kıbrıs üzerinden Gazze'ye insani yardım taşıyan geminin planlamasında ve icrasında BM'nin yer almadığını açıkladı. Laerke, Gazze'ye gıda ve diğer acil yardımların karadan yapılacak nakil ve deniz yoluyla ulaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

12.03.2024 14:45  Güncelleme: 14:47
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye insani yardım taşıyan ve bu sabah yola çıkan geminin planlaması ve bunun icrasında BM'nin yer almadığını bildirdi.

Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, uluslararası iki yardım kuruluşunun gıda malzemesini taşıyan geminin ilk kez Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye doğru yola çıkmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BM, bunun planlanması veya icrasında yer almadı." ifadesini kullanan Laerke, ABD merkezli World Central Kitchen kuruluşunun Gazze'ye gönderilecek geminin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka limanından hareket ettiğini, X sosyal medya platformundan duyurduğunu söyledi.

Laerke, "Gazze'ye gelen her türlü gıda ve diğer acil yardıma şiddetle ihtiyaç duyuluyor. Bu konuda hiçbir şüphe yok." dedi.

Gazze'ye havadan indirme yoluyla yardım gönderildiğini, bununla ilgili endişeler bulunduğunu hatırlatan Laerke, bunun Gazze'ye karadan yapılacak nakil ve diğer acil yardımın yerini tutmayacağının altını çizdi.

Laerke, deniz yoluyla Gazze'ye yardım ulaştırılmasını olumlu karşıladıklarını belirterek, "Gazze'ye karadan erişime ve Gazze içinde güvenli, emniyetli ve düzenli teslimata da ihtiyacımız var." diye konuştu.

"BM, bir noktada bu deniz koridorunu kullanmayı planlıyor mu?" sorusunu yanıtlayan Laerke, Gazze'ye yönelik her türlü giriş kapısının değerlendirilmesi gerektiğini daha önce de söylediklerini hatırlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM, Kıbrıs üzerinden Gazze'ye yardım taşıyan geminin planlamasında yer almadı - Son Dakika

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